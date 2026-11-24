“Il libro del collega e amico Francesco Battistoni rappresenta un importante contributo al dibattito sulle politiche ambientali ed energetiche e ha il merito di ricondurre il tema della sostenibilità a una dimensione concreta, lontana da ogni approccio ideologico. Il volume racchiude lo spirito della politica ambientale ed energetica di Forza Italia, come ha sottolineato anche oggi il nostro segretario nazionale Antonio Tajani nel corso della presentazione. Una visione pragmatica, che mette al centro la persona e coniuga innovazione, crescita economica e responsabilità ambientale. Una visione profondamente diversa da quella di una certa sinistra, che troppo spesso ha utilizzato il tema ambientale più per conquistare consenso elettorale che per tutelare concretamente gli interessi dei cittadini. Un’impostazione ideologica fatta propria dalla precedente Commissione europea con il Green Deal, che ha fatto perdere competitività all’Europa, penalizzando la nostra industria e la nostra agricoltura”. Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Economia, in occasione della presentazione del libro di Francesco Battistoni ‘Sostenibili sì, ma con pragmatismo’, in corso alla Camera dei deputati. “Ora, a Bruxelles le cose stanno cambiando. La rimessa in discussione dello stop alle auto con motori endotermici dal 2035 e la recente intesa europea per garantire oltre 120 milioni di quote ETS gratuite alle imprese rappresentano segnali di un cambio di approccio. Non può esserci sostenibilità ambientale senza sostenibilità economica e sociale. La transizione ecologica deve essere parte integrante di una politica industriale che punti sulla neutralità tecnologica, sulla ricerca, sull’innovazione, sulla riduzione dei costi energetici e sulla semplificazione burocratica. Sarebbe paradossale ridurre le emissioni in Europa trasferendo produzioni, ricchezza e occupazione verso Paesi con standard ambientali meno rigorosi, senza generare reali benefici per l’ambiente. È proprio in questo senso che il lavoro di Francesco Battistoni assume un particolare valore, richiamando la necessità di conciliare la tutela dell’ambiente con le esigenze del nostro sistema produttivo. Abbiamo il dovere di preservare il patrimonio ambientale per le future generazioni, così come abbiamo la responsabilità di consegnare ai nostri figli un Paese economicamente forte, competitivo e capace di creare ricchezza e occupazione”, conclude.