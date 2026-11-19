“Non potevamo mancare anche quest’anno a Expo Training, perché il tema dell’orientamento rappresenta uno dei pilastri fondamentali della visione e dell’azione di Regione Lombardia. Investire nell’orientamento significa accompagnare passo dopo passo ogni ragazzo e ragazza nella scoperta del mondo del lavoro, delle sue numerose opportunità e delle competenze richieste, fornendo loro tutti gli strumenti necessari per compiere scelte consapevoli sul proprio futuro. È un passaggio fondamentale per valorizzare il tempo e le potenzialità dei giovani, ma anche per rispondere alle esigenze delle imprese, che sono alla ricerca di nuove competenze e di professionalità qualificate. Allo stesso tempo, è importante offrire ai ragazzi una visione chiara di un mercato del lavoro in continua e rapida evoluzione, interessato da profonde trasformazioni, a partire dall’intelligenza artificiale. Per questo, la partecipazione a Expo Training, anche attraverso workshop ed esperienze immersive, rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e aiutarli a comprenderne le prospettive e le sfide future”. Lo ha dichiarato Simona Tironi, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, in occasione della XV edizione di Expo Training, la manifestazione ideata e presieduta dal sociologo Carlo Barberis, punto di incontro tra studenti, scuole, università, istituzioni e aziende sui temi della formazione, dell’orientamento e del lavoro, in corso presso Allianz MiCo – Fiera Milano City.