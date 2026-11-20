L’ingegneria e l’architettura italiane portano il proprio contributo operativo alla 31ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP31) di Antalya, in Turchia, confermando per il quarto anno consecutivo la presenza dell’OICE (l’Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica aderente a Confindustria) ai lavori del vertice internazionale sul clima.

Nel quadro delle iniziative italiane dedicate all’adattamento climatico, alla rigenerazione urbana e alla messa in sicurezza del territorio promosse presso il Padiglione Italia – tra cui l’evento del 19 novembre " From Knowledge to Climate Action" realizzata in collaborazione con Remtech Expo e Università Politecnica delle Marche l’Associazione ha ribadito il ruolo strategico della progettazione nella messa a terra degli obiettivi ambientali.

«Anche quest’anno OICE è presente alla COP31 di Antalya, confermando per il quarto anno consecutivo la propria partecipazione ai lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima», sottolinea l’Ing. Francesco Ventura, Consigliere OICE con delega aal’ Ambiente e A.U. di VDP srl. «Una presenza che testimonia l’attenzione dell’Associazione ai temi della transizione ecologica e, soprattutto, al contributo decisivo che le società di ingegneria e architettura possono offrire per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici».

Al centro dell’intervento del Consigliere OICE il passaggio dalla pianificazione strategica alla realizzazione effettiva delle opere, valorizzando il know-how maturato dalle realtà italiane su scala nazionale e internazionale.

«Nel mio intervento, dedicato proprio al ruolo dell’ingegneria nella costruzione di territori e infrastrutture più resilienti, ho sottolineato come oggi la sfida non sia soltanto definire obiettivi climatici ambiziosi, ma riuscire a tradurli in progetti concreti, capaci di dare risposte reali e durature», prosegue Ventura. «Ho portato anche alcune esperienze progettuali di VDP che spaziano dagli impianti eolici offshore al potenziamento della rete elettrica nazionale, fino alle infrastrutture per l’approvvigionamento idrico: progetti diversi, ma accomunati dalla necessità di coniugare innovazione, sicurezza e rispetto dell’ambiente».

«Come società di ingegneria siamo chiamati a contribuire alla pianificazione, a prevenire i rischi e a trasformare le conoscenze e le risorse disponibili in interventi tangibili. Perché la sostenibilità non può restare una semplice dichiarazione di intenti: deve tradursi in opere ben progettate, capaci di durare nel tempo e di migliorare la qualità della vita delle persone», conclude il Consigliere OICE.

Con la partecipazione ai lavori di Antalya, l’OICE consolida così il dialogo con le istituzioni nazionali e i partner internazionali per promuovere modelli di sviluppo fondati sulla qualità progettuale, sulla prevenzione del rischio idrogeologico e sull’accelerazione della transizione energetica, confermando il ruolo delle società italiane di ingegneria come motore tecnico della riconversione ecologica.