Comporti in lizza per la guida Esma

Sarà il commissario Consob Carlo Comporti (in foto) il candidato italiano ai vertici dell'Esma (l'authority europea sui mercati finanziari), il quale sfiderà un candidato danese. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, il quale ha chiesto a tutte le forze politiche di adoperarsi per sostenerlo. Comporti, giurista con dottorato in Diritto della banca e del mercato finanziario, ha già avuto esperienze significative in passato nel Cesr, organismo predecessore dell'Esma. Tra il 2011 e il 2022 ha guidato la società di consulenza Promontory Italy, parte del gruppo Ibm, ricoprendo anche il ruolo di direttore operativo a livello europeo. Attualmente commissario Consob, dal 2024 è stato eletto nel management board dell'Esma e quindi ha ottime credenziali per poterne prendere le redini al posto dell'economista tedesca Verena Ross che terminerà il suo mandato alla fine di ottobre di quest'anno.

Un altro capitolo che rimane aperto, tuttavia, riguarda proprio la Consob italiana.

Giorgetti ieri è intervenuto sulla presidenza vacante dell'authority, per la quale non è ancora stato raggiunto un accordo politico cosa che il ministro auspica arrivi «nel più breve tempo possibile» riconoscendo che la situazione attuale è «un'anomalia». Giorgetti ha infine aggiunto: «Al netto della mancata nomina del presidente, la presidente Mosca si sta comportando egregiamente».