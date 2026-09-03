Fs, alta velocità in Germania

Un altro passo avanti verso la «Metropolitana d’Europa» immaginata da Ferrovie dello Stato. Trenitalia, infatti, ha dato il via alle corse prova dei Frecciarossa in Germania e Austria, nell’ambito della collaborazione con le ferrovie tedesche Deutsche Bahn e austriache Öbb. Entro l’estate del prossimo anno partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera.

Dopo Francia e Spagna, la rete del treno simbolo di Fs si allunga dunque anche nel centro dell’Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno quattro e passeranno lungo la direttrice di Verona: da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa sei ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck; da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa otto ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. L’apertura del Tunnel di Base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa un’ora e, da dicembre 2028, l’offerta completa salirà a dieci collegamenti tra l’Italia e la Germania che copriranno le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino.

L’ambizione di Fs, spiegata dall’amministratore delegato Gianpiero Strisciuglio, è di rendere il treno «il mezzo di riferimento per la mobilità europea». Il Frecciarossa continua così «il suo percorso di crescita internazionale». Parole condivise dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: questi test sono «un nuovo tassello che conferma la crescita del gruppo Fs e la sua capacità di conquistare nuovi mercati all’estero, con migliori servizi e infrastrutture in Italia».