“Grande soddisfazione”. Moody’s alza l’outlook e conferma il rating dell’Italia

Ancora una vittoria per Giorgia Meloni: l'agenzia Moody's ha alzato l'outlook da negativo a stabile per l'Italia, mantenendo stabile il rating a "Baa3". Anche la prestigiosa testata economica Bloomberg incorona il successo del governo: " Italia esce dalla zona di pericolo 'spazzatura'. Enorme vittoria per Giorgia Meloni ". La decisione di modificare l'outlook da negativo a stabile, spiega l'agenzia, riflette " una stabilizzazione delle prospettive per la forza economica del Paese, la salute del suo settore bancario e la dinamica del debito pubblico ". Martedì prossimo arriverà il giudizio della Commissione europea sulla manovra.

Ma intanto, sua nota, Moody's spiega che " Le prospettive economiche cicliche a medio termine continuano a essere supportate dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dell'Italia ". Inoltre, in Italia si sono ridotti anche i rischi per le forniture energetiche " in parte grazie alla forte azione politica del governo ". A sua volta, prosegue Moody's, " una crescita positiva e sostenuta del PIL nei prossimi anni riduce il rischio di un deterioramento significativo e rapido della forza fiscale ". La conferma del rating per l'Italia da parte dell'agenzia ha basi importanti ed è supportata " dai notevoli punti di forza economici dell'Italia, tra cui il robusto settore manifatturiero, l'elevata ricchezza delle famiglie e il basso indebitamento del settore privato ".

Inoltre, spiega l'agenzia nella sua nota, " Sebbene la forza istituzionale del Paese sia sostanzialmente in linea con quella dei suoi omologhi globali, Moody's ritiene che i divari istituzionali limiteranno i miglioramenti strutturali alla crescita derivanti dall'attuazione di riforme e investimenti come quelli contenuti nel Pnrr ". Moody stima " che il deficit fiscale delle amministrazioni pubbliche raggiungerà il 4,4% del PIL nel 2024 " mentre per gli anni successivi, l'agenzia di rating " vede alcuni rischi per la traiettoria fiscale legati ad alcuni degli obiettivi politici del governo, in particolare sulla riforma dell'imposta sul reddito ".