Legge di bilancio, Mef: piano strutturale in Cdm entro metà settembre

Il piano strutturale sarà presentato in Consiglio dei Ministri per l'approvazione “entro metà settembre”. Questo è quanto riportato in una nota del ministero dell'Economia e delle Finanze, che garantisce che il dicastero e il ministro Giancarlo Giorgetti, “sono al lavoro sul piano strutturale per consegnare il documento a Bruxelles e in Parlamento nel rispetto dei tempi. Le indiscrezioni sui contenuti pubblicate in questi giorni – si evidenzia nella nota – sono fantasiose e premature”.

La ripresa dei lavori

Dopo la pausa estiva, il governo riprende i lavori concentrandosi sul principale obiettivo del 2024: la manovra economica. Oggi, martedì 27 agosto, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, è tornato al Mef, dove sono iniziate le prime verifiche tecniche post-vacanze in preparazione alla presentazione del Piano strutturale di bilancio, il documento che sostituisce il Nadef, prevista per il 20 settembre. La questione del Bilancio sarà inoltre al centro del vertice di maggioranza previsto per venerdì 30 agosto.

Il Piano strutturale

Il 30 aprile è entrata in vigore la Riforma del Patto di Stabilità e Crescita (PSC), che stabilisce nuove regole per l'armonizzazione degli obiettivi economici dei membri dell'Unione Europea.