Lo scalo cresce ancora: nuove rotte e traffico in aumento

Per la Summer 2026, Fiumicino, dopo aver chiuso il 2025 con 51,3 milioni di passeggeri, amplia ulteriormente il proprio network con nuove rotte verso Seattle (Alaska Airlines e Delta), Houston (ITA Airways), Delhi (Air India) e Sharjah (Air Arabia). Crescono inoltre i collegamenti di lungo raggio verso l’Australia con Qantas, Hong Kong con Cathay Pacific, Singapore con Singapore Airlines, il Sud America con LATAM e l’Africa orientale con Ethiopian Airlines, insieme al rafforzamento dell’offerta dei vettori nord americani.

Tra luglio e agosto sono previsti 10,7 milioni di passeggeri, con una crescita di oltre il 4%, con picchi che supereranno i 180 mila passeggeri giornalieri già registrati nel 2025.

Si rafforza inoltre il network europeo con nuove destinazioni come Tallinn, Billund, Limoges e molte altre, affiancate dall’espansione di ITA Airways su Malaga, Valencia e Marsiglia.

Con queste aggiunte, Fiumicino amplia ulteriormente la propria offerta verso mete con forte appeal turistico, culturale e di business, confermando il suo ruolo di hub strategico per i collegamenti intercontinentali ed europei.

Guardando ai dati di traffico, i primi cinque mesi del 2026 evidenziano un andamento positivo dei passeggeri rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando la resilienza dello scalo pur in un contesto internazionale non favorevole al trasporto aereo; il traffico internazionale cresce del 2%, trainato dal Nord America, in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025 e dall’Estremo Oriente, cresciuto del 16%.

Proprio il Nord America si conferma il mercato più rilevante e dinamico, sostenuto dallo sviluppo dell’offerta e da una maggiore destagionalizzazione. Nella summer in corso si raggiungeranno livelli record con 22 scali raggiunti e fino a 41 partenze giornaliere.

Il traffico point-to-point, ossia i passeggeri che viaggiano da e per Roma senza effettuare scali intermedi, continua a crescere, passando da 33 milioni nel 2019 a 43,3 milioni nel 2025, mentre Sud America e Africa rappresentano aree di ulteriore espansione strategica, anche grazie all’integrazione di ITA Airways nel gruppo Lufthansa.