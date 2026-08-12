Aeroporti, il 2026 è da record. Milano e Roma tirano la volata

Doveva essere l’estate degli aerei a terra, frenata dal caro cherosene e dall’incertezza internazionale. Invece il 2026 rischia di entrare negli annali del trasporto aereo italiano come l’anno di un nuovo record storico, trainato soprattutto da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

«Se le previsioni saranno confermate, il sistema aeroportuale italiano potrebbe superare per la prima volta nella sua storia la soglia dei 200 milioni di passeggeri entro la fine dell’anno», spiega al Giornale l’esperto di trasporti Andrea Giuricin. «Una cifra che assume una dimensione ancora più significativa se confrontata con i circa 53 milioni di viaggiatori del 1997, l’anno della liberalizzazione del mercato aereo». In quasi trent’anni il traffico è quasi quadruplicato, trasformando l’Italia in uno dei mercati più dinamici d’Europa.

«Un successo dovuto ad un mix di fattori: mercato turistico attrattivo, compagnie che vedono nell’Italia un’ottima destinazione e un sistema aeroportuale molto buono con molte eccellenze, come dimostrano anche i premi vinti dai diversi scali italiani», commenta Giuricin.

La fotografia più evidente arriva da Roma e Milano. A giugno gli aeroporti della Capitale hanno movimentato 5,14 milioni di passeggeri, 4,81 milioni dei quali transitati dal Leonardo da Vinci. Il vero banco di prova è però l’alta stagione: tra luglio e agosto il sistema romano supererà gli 11 milioni di viaggiatori, con oltre 10 milioni concentrati su Fiumicino, destinato a superare quota 180 mila passeggeri al giorno nei picchi di traffico, migliorando il record del 2025 e confermandosi principale hub italiano per i collegamenti intercontinentali. Dietro questi numeri c’è una precisa strategia: per la Summer 2026 Adr ha ampliato il network con nuove destinazioni verso Seattle, Houston, Nuova Delhi e Sharjah, rafforzando le rotte verso Australia, Asia, Sud America e Africa orientale, mentre il Nord America resta il mercato con la crescita più intensa.

Anche Milano conferma il proprio ruolo di motore della crescita. Nei primi sette mesi del 2026 il sistema aeroportuale milanese ha superato 24 milioni di passeggeri, in aumento del 2,6% sull’anno precedente. Secondo le stime raccolte dal Giornale, il solo Malpensa ha oltrepassato i 3 milioni di viaggiatori a luglio, crescendo del 2,9%: un risultato tutt’altro che scontato, ottenuto nonostante le continue modifiche delle rotte internazionali dovute alle crisi geopolitiche e la chiusura programmata, tra marzo e maggio, della pista 35L/17R per lavori di riqualificazione. La gestione operativa di Sea ha comunque garantito elevati livelli di servizio senza compromettere la capacità dello scalo.

La crescita del 2026 è l’ultimo capitolo di una trasformazione avviata dopo la pandemia: tra il 2020 e il 2025 il sistema milanese è passato dal crollo dei voli al record assoluto di 42,3 milioni di passeggeri, superando i livelli pre-Covid e rafforzando il ruolo degli scali lombardi come infrastrutture essenziali per turismo, commercio e investimenti.