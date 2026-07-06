Le nostre pmi sul podio del welfare

Quando c'è da porre in evidenza un percorso virtuoso interno al mondo imprenditoriale si avverte sempre una certa cautela ad accendere i riflettori. Nel Belpaese le aziende sono vittime di un racconto non particolarmente benevolo, per lo più orientato da interpretazioni ideologiche piuttosto consolidate. Invece, ad evidenziarne criticità l'affollamento è assicurato. Tale strabismo nuoce gravemente. Perché piega la realtà a letture interessate e perciò distanti dal vero. È riemerso questo pensiero dopo che ho letto una bella notizia: in Italia sono triplicate le piccole e medie imprese che assicurano ai dipendenti un alto livello di welfare aziendale. Le tanto vituperate pmi si stanno adoperando con profitto per offrire beni e servizi al capitale umano per migliorarne il benessere e la qualità della vita. Sia nelle ore di lavoro e sia fuori dall'azienda.

Si tratta di un grande salto di qualità che la dice lunga sul cammino di crescita, anche culturale, di chi guida queste realtà. Questi imprenditori hanno compreso il valore indiscutibile di investire sul welfare aziendale. Una volta per tutte esce così sconfitta la visione di chi vede solo contrapposizione tra imprenditore e maestranze. E questo è un gran mal di testa per gli incalliti sostenitori della lotta in fabbrica contro il padrone delle ferriere.

Il presente dice ben altro. Nel 2026 il 76,5% delle realtà imprenditoriali italiane di piccole e medie dimensioni ha superato il livello medio per le prestazioni di welfare aziendale. Mentre, in dieci anni, si è più che triplicato il bacino di pmi con livello molto alto (dal 10,3% del 2016 al 33,9% del 2026. Rapporto Welfare Index PMI 2026 promosso da Generali).

Dato che un buon cammino porta con sé altri risultati, ecco che il livello di welfare raggiunto ha determinato una redditività maggiore fino al 40%. Insomma, generare valore umano per i dipendenti si rivela un processo di straordinario peso specifico. Come pure per le famiglie e per i territori. La strada è tracciata.

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