Report Intesa: la manifattura fa un record a 1.100 miliardi

L’industria manifatturiera italiana è in ripresa e mostra una capacità di resistenza alle crisi superiore alle attese. È questa l’estrema sintesi del 101° rapporto sui settori industriali di Intesa Sanpaolo e Prometeia, presentato ieri a Milano dal responsabile dell’ufficio studi della banca, Gregorio De Felice, e dai principali estensori dell’analisi.

Il fatturato a prezzi costanti chiuderà il 2026 in crescita dello 0,8% dopo tre anni consecutivi di contrazione; a prezzi correnti, il balzo sarà del 4,1%, per un giro d’affari di 1.168 miliardi, massimo storico. Per il biennio 2027-2028 la manifattura crescerà ancora, ma su ritmi comunque inferiori all’1% (+0,8% nel 2027, +0,9% nel 2028) che ne confermano la fragilità. Servono più sforzi per la crescita, dice De Felice, «che non implica necessariamente un aumento della spesa. Si può far leva su strumenti che già esistono come il Fondo centrale di garanzia che dovrebbe essere rinnovato e può essere utilizzato a vantaggio di settori ad alto valore aggiunto come bioeconomia, robotica, IA, economia spaziale». A tirare di più nel 2026 sono infatti Elettrotecnica (+4,8%), Elettronica (+2,6%), Farmaceutica (+1,8%) e Meccanica (+1,6%). Recuperano auto e moto (3%). Mentre soffrono i produttori di beni di consumo non essenziali (Elettrodomestici -5%, Mobili -2,2%, Sistema Moda -1,2%). Un dettaglio che riflette sia la buona dinamica della domanda interna per investimenti in beni strumentali, sia le pressioni crescenti sui consumi, penalizzati da inflazione e salari bassi. Le esportazioni continuano a essere determinanti.

«Vendiamo all’estero dice De Felice il 53,8% di quello che produciamo, meglio di Francia e Germania». E il saldo commerciale manifatturiero è visto a quota 123 miliardi al 2028, con i settori a medio-alto contenuto tecnologico a farla da padrone. Ma con un occhio alla vera nuova concorrenza: quella cinese.