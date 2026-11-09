Decreto Infrastrutture, il governo aumenta gli aiuti per genitori separati: 50 milioni per la casa

Un sostegno concreto ai genitori separati o divorziati che dopo la fine di un matrimonio devono affrontare anche il problema di trovare una nuova abitazione. Il governo Meloni rafforza gli strumenti di assistenza alle famiglie in difficoltà e mette sul piatto altri 30 milioni di euro per il 2027. È una delle principali novità contenute nel decreto Infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi per circa 40 minuti.

Fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, la misura prevede un significativo potenziamento del Fondo per il sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati. Lo stanziamento per il 2027 passa infatti da 20 a 50 milioni di euro, con un incremento di 30 milioni destinato a rafforzare una forma di assistenza rivolta a chi si trova ad affrontare le conseguenze economiche di una separazione.

Nel dettaglio, il sostegno è destinato ai genitori non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà, con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. L’obiettivo è aiutare chi - pur continuando a sostenere le responsabilità economiche legate ai figli - deve provvedere anche alla ricerca e al mantenimento di una nuova casa. Una situazione che può tradursi in un aggravio significativo delle spese familiari.

L’aumento delle risorse è stato deciso anche alla luce delle domande presentate nel corso del 2026. Il governo ha quindi scelto di rafforzare il fondo, ampliando la dotazione finanziaria di uno strumento pensato per sostenere una categoria di genitori spesso alle prese con difficoltà abitative ed economiche. Un intervento che conferma l’attenzione dell’esecutivo verso le esigenze concrete delle famiglie, anche nelle situazioni più delicate.

Nella stessa riunione, il Cdm ha dato il via libera anche al decreto Bollette, che prevede una riduzione temporanea dei costi dell’energia elettrica per famiglie e imprese. Da gennaio, secondo quanto confermato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, le nuove disposizioni consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al Megawattora. Due provvedimenti con i quali il governo punta ad alleggerire il peso delle spese sulle famiglie e a sostenere il sistema produttivo. Via libera anche allo stanziamento di 35 milioni per il nuovo deposito di Gnl e Bio-Gnl nel porto di Vado Ligure e di 10 milioni per fronteggiare i costi degli aerei da e per la Sardegna.