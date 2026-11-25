Sono i big dell’auto cinesi a tenere a galla le vendite in Europa. «A ottobre i principali gruppi del Dragone - puntualizza il presidente di Anfia, Roberto Vavassori - hanno totalizzato 123.502 unità, il 73,4% in più anno su anno, mentre nel cumulato le vendite sono state 990.692, in crescita del 69,4%. In assenza di questo contributo, le immatricolazioni di ottobre si sarebbero fermate a -3,4%, mentre la crescita da gennaio sarebbe stata dello 0,9%». Questo il dato generale: nei 10 mesi +5,4% e nel solo ottobre +2,6%. Pechino, dunque, sempre più presente e aggressiva approfittando delle lentezze di Bruxelles sui piani di rilancio del «sistema automotive» e con i concorrenti europei allo stremo. I primi tentativi di arginare l’avanzata sono comunque arrivati: riguardano auto ibride, le più richieste, e Made in Europe. Dal 1° dicembre scatteranno, in proposito, limiti quantitativi alle importazioni nell’Ue di determinati veicoli ibridi nuovi provenienti da Paesi terzi, tra cui Cina, Giappone, Turchia e Regno Unito. La misura di salvaguardia provvisoria resterà in vigore per 200 giorni, fino al 18 giugno 2027. Secondo il regolamento, le quote assegnate alla Cina per il periodo transitorio sono quasi 192mila veicoli. Bruxelles e Pechino hanno concordato il mese scorso di limitare l’importazione di veicoli ibridi cinesi a 350mila unità l’anno. Per Giappone e Turchia le quote sono circa 171mila e 126mila unità. Una scelta coercitiva, quella di Bruxelles, che nasce dalla presa d’atto che l’afflusso di vetture ibride nell’Ue, non solo segna una crescita significativa a partire dal 2023, ma rappresenta un eccesso globale di produzione pronto a scaricarsi ai danni dei costruttori europei. Tutti soddisfatti? Affatto. Per Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae (case estere in Italia), «il contingentamento delle vetture ibride, con appena una settimana di preavviso, è una vera turbolenza regolatoria che non fa bene al mercato: da troppo tempo non si dispone più di un quadro stabile su cui programmare gli investimenti». E Federcarrozzieri: «La prima conseguenza dello stop all’import è un aumento dei listini per tutte le auto ibride nell’intera area Ue». E ora il Made in Europe: la quota di veicoli conformi alle norme sull’origine Ue che consente alle case di soddisfare i requisiti scende dall’85% al 75%. La soglia può calare al 70% se almeno il 50% della spesa in ricerca e sviluppo del costruttore è effettuata nell’Ue.

Tornando al mercato europeo, Stellantis (ieri -3% in Borsa), senza il socio cinese Leapmotor (+246,4%), registra a ottobre vendite giù dell’8% e la quota in calo al 12,8%. Va meglio da inizio anno: +3,5% e quota pari al 14,4%. Vola Leapmotor da gennaio: +390,4%.