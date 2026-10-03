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Politica economica

Scostamento, il governo: “I 14,4 miliardi destinati a misure sull’energia per famiglie, studenti, imprese e pubblica amministrazione”

Lo si legge nella relazione al Parlamento sul ricorso alla clausola di salvaguardia

Redazione web
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante il Consiglio dei Ministri (Cdm) sul Documento Programmatico di Finanza Pubblica (Dpfp), presso palazzo Chigi. Roma, 02 ottobre 2026. ANSA/ANGELO CARCONI
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I circa 14,4 miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall’uso della clausola di salvaguardia per l’energia saranno destinati “a misure in favore di famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni e al settore delle infrastrutture”: fra gli interventi, “l’utilizzo del trasporto pubblico da parte degli studenti” e, per le imprese, “l’azione sarà rivolta a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili, a contenere i costi energetici per quelle maggiormente esposte e a favorire la decarbonizzazione”, incluso “un nuovo energy release”. Lo si legge nella relazione al Parlamento sul ricorso alla clausola di salvaguardia che l’ANSA ha potuto visionare.

Inoltre, a quanto si apprende, per quanto riguarda le risorse per la difesa, ci sarà un “progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche, in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito Nato”. Con interventi sia in spesa corrente, con riferimento in particolare al personale, all’esercizio e alle esigenze operative, sia in investimenti, per “la realizzazione e il rifinanziamento di programmi di investimento pluriennali”.

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