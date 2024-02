Start Up Challenger premia l’innovazione nell’energia

In occasione della presentazione della seconda Convention di A.R.T.E., l’Associazione che riunisce oltre 150 operatori dell’energia, dal titolo “Gas, Power & Sustainability – Liberiamo le Energie” che si terrà a Roma il prossimo 20 marzo, si terrà la seconda edizione della Start Up Challenger dedicata al mondo dell’energia, della sostenibilità e della mobilità. Sarà scelto il progetto migliore che si aggiudicherà un premio del valore di 25.000 euro erogato attraverso servizi professionali, programmi di mentorship ed opportunità di finanziamento. Inoltre, altre cinque realtà imprenditoriali saranno inserite in un percorso di crescita e accelerazione con incontri programmati, networking con investitori, businessangels e venturecapitalists. Il Presidente di A.R.T.E. Marco Ferraresi, ha commentato: “Il contest è interamente dedicato al settore energy, nella consapevolezza dell’imprescindibilità dalla creatività e dall’intuito per affrontare il percorso della transizione energetica. Incoraggiare l’innovazione, offrendo una finestra sul mercato alle iniziative proposte, permette di sensibilizzare riguardo il reale livello raggiunto della trasformazione in atto, consentendo scelte, modificando direzioni e limitando le dipendenze. Riteniamo infine questo appuntamento un’occasione unica per riaffermare la centralità di Roma, rinnovato ed attuale epicentro istituzionale, relazionale e commerciale del settore, riservando un capitolo costante nel tempo all’innovazione”.