L’Opa Webuild-Trevi è alle battute finali. Ieri sera la società guidata da Pietro Salini ha aggiornato la quota raggiunta tra adesioni e acquisti al 52,53%. E oggi andrà in scena l’ultimo atto propedeutico all’integrazione. Secondo quanto risulta al Giornale sarebbe in programma il consiglio di amministrazione di Cdp che, in qualità di azionista di Trevi con una quota del 21,5% dovrà esprimersi sull’offerta. L’indirizzo della Cassa sarebbe quello di conferire le azioni in Opa portando cosi la quota in mano a Webuild alla vigilia della chiusura dell’offerta (che sarà domani 20 novembre) al 74%. Il resto delle adesioni si giocherà tutto nelle ultime 24 ore. Per Cdp non si tratta di un’uscita di scena essendo azionista di Webuild con il 16,46%. Anche per questo il cda prenderà in considerazione il razionale dell’operazione: secondo Intermonte la specializzazione di Trevi (margine ebitda 13,7% nel 2025) si somma alla scala di Webuild e alza la redditività del gruppo: margine ebitda pro forma al 9,3% nel 2027 contro l’8,8% senza Trevi, e al 10,2% nel 2028 contro il 9,5%. L’acquisizione è interamente coperta da una linea di finanziamento dedicata e già impegnata.

Nello scenario base di S&P, che include Trevi, Webuild conserverà una posizione di cassa netta nei prossimi due anni, sostenuta da una gestione finanziaria prudente e da un profilo delle scadenze del debito ben distribuito, con scadenze limitate nei prossimi 12-24 mesi. «Portafoglio ordini, visibilità sui ricavi e un solido margine rispetto al rating», aggiunge l’agenzia, sostengono il giudizio anche nei prossimi dodici mesi. Con Trevi Webuild adotta, di fatto, il modello dei grandi gruppi europei, come Vinci con Soletanche Bachy, che hanno costruito la propria forza integrando specialisti leader.

Intanto ieri è arrivato anche l’ok dell’Antitrust italiano per l’acquisizione di Trevi.