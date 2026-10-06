“Al governo insieme in 4 Regioni. E funziona”

Jorge Buxadé è il Capo della Delegazione di Vox al Parlamento europeo e uno dei volti più noti del partito di Santiago Abascal, a Il Giornale commenta la crisi del governo Sánchez e le prossime elezioni del 29 novembre.

Qual è il suo bilancio degli anni di governo Sánchez?

«Sono stati otto anni della peggior politica socialista con un governo che è stato il peggiore della nostra storia in materia di protezione dei confini determinando l’invasione di Ceuta e favorendo la regolarizzazione massiva di più di un milione di immigrati irregolari. Inoltre Sánchez ha messo in discussione lo stato di diritto con vari scandali».

Pensa che Sánchez abbia responsabilità nell’invasione migratoria di Ceuta?

«Senza dubbio ha responsabilità, si è comportato come un agente del Marocco, era stato informato dall’intelligence che sarebbe avvenuta un’invasione eppure non ha fatto nulla e non ha chiuso le frontiere con polizia ed esercito come andava fatto.

Tutti gli immigrati entrati Ceuta dovevano essere espulsi, ma il governo ha permesso che continuassero a stare sul territorio spagnolo».

Considera giusta la decisione del governo italiano di sospendere Schengen con la Spagna?

«È una decisione razionale. Se un governo non compie il proprio dovere di proteggere le frontiere, è giusto che gli altri lo facciano. Noi di Vox lo diciamo da anni: Sánchez è un pericolo per la Spagna e l’Europa».

Quali saranno i principali temi di Vox per la campagna elettorale?

«Anzitutto proporre come principio prioritario lo stato sociale, l’immigrazione massiva ha determinato il collasso del servizio pubblico e la politica socialista ha fatto sì che gli immigrati accedano prioritariamente agli aiuti sociali, dobbiamo recuperare il principio di nazionalità. Poi porre freno all’immigrazione massiva con l’espulsione degli stranieri entrati illegalmente o che vivono di sussidi pubblici o che delinquono. In terzo luogo serve un grande progetto di deregulation, eliminare norme, tagliare le tasse per superare l’asfissia socialista».

Vi alleerete con i Popolari?

«La prima cosa da fare è vincere le elezioni, occorre che Sánchez non abbia i numeri per una nuova maggioranza. Dopodiché abbiamo già quattro governi regionali con il Partito popolare che funzionano bene...».

Abascal ha posto alcune condizioni al Pp per un’alleanza, pensa le accetteranno?

«Penso che il Partito popolare capisca la grave situazione in cui si trova la Spagna e che il tempo delle maggioranze assolute sia terminato».

Guardate al governo Meloni come a un modello?

«Il governo Meloni ha battuto tutti i record di stabilità mantenendo una linea chiara e questa è la cosa più importante. Penso che l’Italia sia sulla giusta strada ma è evidente che dopo tanti anni di governi socialdemocratici sia difficile recuperare una nazione in soli quattro anni, per questo è necessario che il governo Meloni continui anche dopo le nuove elezioni».