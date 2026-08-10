Casa Bianca, Ocasio-Cortez: “Non escludo la mia corsa”

Mancano due mesi e mezzo alle elezioni di Midterm e almeno due anni alle presidenziali. Ma negli Stati Uniti, almeno nel campo dei Democratici, qualcosa si muove. Protagonista è uno dei volti simbolo dell’ala progressista del partito: Alexandria Ocasio-Cortez. La deputata di New York non esclude di correre alle primarie dem e diventare candidata per le elezioni presidenziali. «Non ho escluso la possibilità e sono molto onorata dell’enorme sostegno che sto ricevendo» ha dichiarato all’emittente televisiva Abc News commentando un sondaggio realizzato dall’Università del New Hampshire che la vede favorita nelle primarie con il 22% dei consensi, davanti all’ex segretario ai Trasporti Pete Buttigieg e al governatore della California Gavin Newsom.

Cortez, molto vicina al senatore socialista Bernie Sanders e al sindaco di New York Zohran Mamdani, fa questo passo complice le vittorie della corrente socialista a diverse primarie in vista delle elezioni di midterm su cui la deputata dichiara di concentrarsi al momento. Ma la strada verso la Casa Bianca si lega anche alle battaglie per i diritti delle donne che l’hanno sempre vista molto attiva. Su questa linea si inserisce l’annuncio sui social di congelare gli ovuli. «In questo contesto politico in cui questa amministrazione nega alle donne di tutto il Paese l’accesso all’assistenza riproduttiva, dal diritto all’aborto alla possibilità di portare a termine una gravidanza sana, credo sia importante per noi, in quanto leader, avviare queste conversazioni e condividere questi processi, soprattutto con le donne lavoratrici di tutto il Paese, e normalizzarli» ha dichiarato.