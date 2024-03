"Fece anche cose buone". In un libro l'apprezzamento di Trump per Hitler

Le presidenziali statunitensi sono sempre più vicine e la campagna elettorale si conferma più rovente che mai. Tra rumors e indiscrezioni, piovono accuse pesanti. L’ultima riguarda Donald Trump, destinato a rappresentare i repubblicani nel confronto con il presidente uscente Joe Biden. Secondo quanto contenuto nel libro “The Rise of Great Powers”, scritto dall’anchorman della Cnn Jim Sciutto, il tycoon avrebbe espresso in più di un’occasione la sua ammirazione nei confronti di Adolf Hitler. “Fece anche alcune cose buone” , quanto avrebbe sostenuto l’imprenditore nei dialoghi privati con ex consiglieri e collaboratori.

Non è la prima volta che spuntano indiscrezioni simili su Trump. Già nel 2021 emersero indiscrezioni simili in un altro libro, voci smentite fermamente da Liz Harrington, la portavoce dell’ex presidente. Entrando nel dettaglio di quanto riportato da Jim Sciutto nel suo libro, il tycoon avrebbe elogiato il Fuhrer per la sua gestione dell’economia e per la presa che aveva sui suoi generali. Questo quanto reso noto da John Kelly, generale in pensione ma soprattutto ex capo dello staff del settantasettenne.

Secondo Kelly, Trump si sarebbe lamentato del fatto di non riuscire a mantenere la lealtà del suo staff a differenza di Hitler. “Mi chiedeva dei problemi di lealtà e quando gli ho fatto notare che i generali tedeschi come gruppo non erano leali, e di fatto hanno cercato di assassinarlo (Hitler, ndr) alcune volte, lui non lo sapeva - ha aggiunto Kelly - Credeva davvero che saremmo stati leali, che avremmo fatto qualsiasi cosa avesse voluto che facessimo” , la versione di Kelly.