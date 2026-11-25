Non c’è diplomazia che tenga. La guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina prosegue, anzi si accentua, spostandosi su un nuovo terreno: quello dei data center, ovvero le infrastrutture che alimentano l’intelligenza artificiale e custodiscono la capacità di calcolo necessaria per addestrare i modelli più avanzati.

La sfida dei data center

Questa sfida, l’ennesima che infiamma l’asse Pechino-Washington, è particolarmente intensa in America Latina. La regione, come ha sottolineato l’Economist, dispone di meno di 600 data center, per una capacità complessiva di circa 1,5 gigawatt, inferiore a quella del Regno Unito. Eppure, proprio questo ritardo rappresenta un’opportunità per le grandi aziende tecnologiche.

La domanda locale cresce rapidamente. Non solo: la disponibilità di energia relativamente economica e rinnovabile, i costi di costruzione contenuti e la posizione geografica sono fattori che rendono diversi Paesi della regione particolarmente interessanti.

Il Brasile, per esempio, produce l’85% della propria elettricità da fonti rinnovabili e concentra già circa 700 megawatt di capacità nei data center. Entro il 2030 potrebbe arrivare a 5 gigawatt. A Vinhedo, nel sud-est del Paese, Ascenty, di proprietà statunitense, sta ampliando il proprio campus attraverso progetti che valgono complessivamente 1,2 miliardi di dollari. Ma a puntare sul Brasile c’è anche ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, che starebbe investendo fino a 39 miliardi di dollari in un enorme complesso di infrastrutture digitali nel nord-est, attratta anche dalla presenza di cavi sottomarini che collegano la regione all’Europa e all’Africa.

Dove si gioca la prossima sfida Usa-Cina

Oltre al Braasile, il Messico vuole ampliare la propria rete, il Cile punta su regole favorevoli agli investitori, la Colombia promuove una zona di libero scambio dedicata agli hyperscaler e il Paraguay valuta progetti miliardari.

Nei giorni scorsi, in ogni caso, gli Stati Uniti hanno annunciato che i data center brasiliani avranno bisogno di una licenza americana per importare i semiconduttori più avanzati, nel timore che possano diventare una porta d’accesso indiretta per le aziende cinesi. L’amministrazione Trump potrebbe quindi chiedere ai governi della regione di limitare anche gli investimenti cinesi nelle nuove infrastrutture digitali.

La contesa si estende però anche all’Asia, dove diversi operatori stanno cercando di riconvertire la propria capacità di calcolo verso clienti occidentali. Secondo Bloomberg, le restrizioni americane all’accesso ai chip avanzati stanno colpendo le società che avevano puntato sulla domanda cinese, spingendole a cercare nuovi acquirenti negli Stati Uniti e in Europa.

Pechino, dal canto suo, continua a investire massicciamente nelle infrastrutture nazionali. Nella Mongolia Interna, la città di Ulanqab sta diventando uno dei nuovi poli cinesi dell’intelligenza artificiale: quasi 90 data center sono in programma in un centro urbano con meno di due milioni di abitanti.