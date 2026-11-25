La lettura che sembrava ovvia otto giorni fa, con le dimissioni di Jensen Huang come vittoria della linea dura su Pechino, va dunque rovesciata. Il memo di Marco Rubio, il rapporto sulla presunta spia, la sua circolazione tra i funzionari: tutto ha prodotto un effetto politico opposto a quello sperato. Il presidente Donald Trump ha scelto il suo uomo dei chip contro il suo segretario di Stato.

Il punto non è Huang, è la gerarchia. Trump ha mostrato chi, nella sua amministrazione, ha l’ultima parola. Su questo terreno i falchi, Rubio e Scott Bessent in testa, si sono ritrovati senza copertura. E la mossa si è consumata mentre l’amministrazione aveva appena varato una stretta sull’export di chip, che gli alleati di Huang avevano sempre osteggiato. A Washington la linea dura sembrava aver vinto, ma il presidente ha ricordato che a decidere è lui. Un segnale a chi, nella cerchia del presidente, ha a lungo ispirato la postura più assertiva verso la Cina. Il presidente non rinnega quella linea, la subordina a una logica diversa: la lealtà personale e il rapporto con la Silicon Valley, l’alleanza con chi difende l’approccio open-weight contro i grandi laboratori chiusi.

Per Rubio il conto è doppio. Ha speso il proprio nome in un memo che il presidente ha poi più che ignorato. E ora è la figura a cui il Congresso, democratici e repubblicani come Tim Scott, chiederanno conto di chi sapesse cosa.

Sul piano delle ambizioni presidenziali, il segretario di Stato rischia di uscirne indebolito due volte: sconfitto dal presidente da cui dipende, ed esposto nella partita per la successione, dove Vance è risultato dalla parte vincente. Il vicepresidente, del resto, non è stato soltanto il beneficiario della sconfitta di Rubio: è intervenuto direttamente a sostegno di Huang, mettendo a frutto i suoi rapporti con la Silicon Valley e accrescendo il proprio peso all’interno della cerchia presidenziale. Tre settimane dopo il voto di medio termine, il neoconservatorismo, o quel che ne resta dentro il trumpismo, ha appena scoperto di essere un ospite, non il padrone di casa.