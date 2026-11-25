Quanto più il potere iraniano è in difficoltà, e non ha né pane né luce né benzina e il danaro non vale niente, tanto meno capiamo quanto la piramide è attaccata al suo potere messianico, e dove è disposta a arrivare. Quanto incrudelire sulla propria gente, usare il terrorismo e l’astuzia. E la sua leva è che l’occidente non tifa per la fine del regime: lo acceca un perverso meccanismo di autocolpevolizzazione alimentato da un’ostile estraneità a Trump. E l’Iran ne approfitta e tortura la gente che non ne può più dell’oppressione, della fame, del buio.

L’ultima vicenda è quella della bellissima cantante Parastoo Ahmadi, filmata mentre canta insieme a alcuni musicisti maschi, con un abito senza maniche a un concerto del dicembre 2024 nel Caravanserraglio di Dayr-e Gachin vicino alla santa città di Qom. Non indossa il hijab. Ha ricevuto per questo 74 scudisciate, e con lei quattro membri del team. Lo si viene a sapere grazie all’avvocato Mostafa Nili e l’Organizzazione Iran Human Rights. L’ IHRNGO ci dà anche 691 persone giustiziate dall’inizio dell’anno, 81 per motivi di sicurezza, 36 per proteste del 2026 e di Donne Vita Libertà, 15 per associazione politica, 17 per «spionaggio». Solo 100 esecuzioni sono state annunciate su 691, quindi i morti sono di più. Human Rights Watch ci dice che sono 58 uomini fra 18 marzo e fine agosto. Sui gay non c’è documentazione specifica, casi nascosti dietro stupro, o abusi. Alcune stime danno 4mila esecuzioni di omosessuali in tutto. In più la spaventosa repressione delle proteste conta decine di migliaia di uccisi, fra cui almeno 221 bambini.

E noi guardiamo in silenzio, mentre l’Iran l’11 novembre è stato eletto dall’Assemblea generale dell’ONU con 144 voti nel Comitato per il programma e il coordinamento che decide su diritti umani e diritti delle donne per tre anni? Eppure mercoledì scorso una risoluzione di condanna per la repressione delle donne è passata con 77 voti a favore. Sulla frattura fra politica e morale gioca il regime, e minaccia il mondo di attacchi con armi non convenzionali, bombe sporche a attacchi chimici, e incrementa l’uso dell’attacco informatico. Ieri ha preso di mira 50 petroliere in tutto il mondo, alludendo così a una generale minaccia energetica, oltre il Medioriente. L’Europa è minacciata, un esempio l’attacco ai frigoriferi francesi, un esempio di come si può mettere in moto la penuria collettiva. Questo è l’Iran, la sua minaccia al mondo intero non si minimizza nel fatto che la esplicita soprattutto contro Israele. Questo spiega solo chi sono i nemici e chi gli amici. 35 Paesi hanno condannato lunedì 12 ottobre l’impiego iraniano di attacchi violenti, complotti letali, incendi. Il 10 luglio in 24 Paesi un’altra condanna perché l’Iran agisce ovunque contro dissidenti, ebrei, giornalisti. È di pochi giorni fa la notizia che a Vienna un concerto è stato salvato da un attacco terroristico dalle informazioni fornite dal Mossad. La guerra dell’Iran è molto larga: è caccia ai civili. I propri innanzitutto, e poi chiunque all’estero. Riguarda la vita di tutti, guai a relegarla alla politica delle dichiarazioni. C’è ben altro sullo sfondo, fra cui una bomba atomica in mano di chi tira scudisciate a una bellissima cantante vestita di nero.