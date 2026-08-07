Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 13:11
In evidenzaAggiornato alle ore 13:11
Politica estera

L’allarme degli 007 spagnoli: “Credibile il nuovo assalto il 15″

Le autorità locali accusano. “Risposta tardiva dal governo, la nostra frontiera è vulnerabile”

Giacomo Cozzaglio
A group of migrants make their way back to Morocco from the short-stay centre CETI towards the border post, escorted by Spanish infantry soldiers, in the Spain's north African enclave of Ceuta, on August 2, 2026. At least 72 people died during the mass influx in recent days of migrants into Spain's Ceuta enclave, when tens of thousands of people mostly swam around the border post from Morocco, local officials said today. Most of the estimated 60,000 people who rushed into Spain's north African territory have returned to Morocco since the territory's largest mass migrant crossing. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Sembra che Ceuta sia tornata alla normalità. Ma nell’exclave spagnola in Nordafrica si teme che sia solo la quiete prima della tempesta. Per l’intelligence di Madrid gli appelli social ad un nuovo assalto di migranti per il 15 agosto sono «pienamente credibili». Ma gli 007 avvertono che il nuovo tentativo di entrare in territorio europeo potrebbe anche avvenire prima. L’allarme dei servizi è condiviso anche dalla Guardia Civil che, sulla data del 15 agosto, afferma che «il rischio di concretizzazione è reale, ma la sua portata incerta». Intanto l’Unione Europea mette in guardia su un’ampia campagna di disinformazione, soprattutto da canali d’informazione russi, che hanno ingigantito la crisi. Per gli abitanti di Ceuta saranno giorni carichi di tensione, memori di quanto avvenuto tra il 30 e il 31 luglio e soprattutto della precaria situazione interna dove le strutture di accoglienza per i migranti rimasti (3-5mila secondo le autorità locali) sono allo stremo.

Nel frattempo il sindaco-presidente del governo locale di Ceuta Juan Jesús Vivas si è recato a Madrid dove è stato ricevuto dal re Felipe VI che fin dal primo giorno sta seguendo l’evolversi della situazione. Successivamente, intervenendo in audizione alla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, Vivas ha dato sfogo alle preoccupazioni di tutta la sua comunità. «Ceuta vive nell’angoscia. Non sappiamo se si ripeterà. Quello che si è visto è che la nostra frontiera è assolutamente vulnerabile - ha dichiarato - Quanto accaduto non è stata una crisi migratoria, ma una violazione dell’integrità territoriale di Ceuta, della Spagna e della Ue». Per il leader di Ceuta la risposta di Madrid è stata «tardiva e insufficiente» e che «occorre blindare la sicurezza della frontiera, in modo che non sia in mano ad altri Paesi». Ma ci tiene a ricordare che nell’exclave «si manifestano ogni giorno i valori dell’Ue, in particolare la convivenza tra persone di culture, religioni e razze diverse, in pace ed armonia».

Intanto il Partido Popular modifica la sua posizione sui minori non accompagnati e afferma che le regioni che governa rispetteranno il meccanismo di accoglienza solidale. Sul fronte umanitario Unicef Spagna chiede che i 1.200 minori siano trasferiti nella penisola iberica perché «superano di gran lunga la capacità di accoglierli in modo efficace. Sono bambini, non un dibattito politico». Save The Children avverte inoltre che la mancanza di strutture adeguate potrebbe esporre le ragazze al rischio di violenza sessuale, tratta e sfruttamento.

SpagnaImmigrazioneServizi SegretiCeuta

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.