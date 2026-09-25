Media banditi e potere presidenziale

La guerra di Donald Trump contro i grandi network televisivi americani rischia di trasformarsi in qualcosa di molto più serio di una delle sue ormai abituali risse coni media. La vicenda è cominciata il 18 settembre, quando la Casa Bianca ha revocato il pass ai giornalisti di tre testate, Cnn, Ms now e Politico. Gli altri grandi network, compresa Fox, hanno reagito sospendendo il meccanismo del pool televisivo che garantisce la copertura degli spostamenti presidenziali. La risposta è arrivata dal tribunale. Il giudice Timothy Kelly ha ordinato alla Casa Bianca di ripristinare immediatamente gli accessi per 14 giorni. Da notare che si tratta dello stesso giudice che nel 2018 era intervenuto per ordinare il ripristino del pass di un altro giornalista della Cnn che si era più volte scontrato con Trump, Jim Acosta. Il provvedimento non chiude la partita, ma impedisce per il momento alla Casa Bianca di trasformare la revoca dei pass in una decisione definitiva, mantenendo aperto il confronto. Ed è qui che la vicenda potrebbe diventare davvero interessante. Il Dipartimento della Giustizia ha sostenuto che l’accesso alla Casa Bianca è un privilegio e non un diritto, e che il presidente deve conservare un ampio controllo sull’organizzazione dell’esecutivo. La questione, quindi, riguarda il principio secondo cui chi esercita il potere esecutivo deve poter decidere come organizzare e controllare la struttura che da lui dipende. Conosciuta come la teoria dell’esecutivo unitario, questa teoria ha appena ricevuto una significativa conferma dalla Corte Suprema, che in giugno ha rafforzato il principio secondo cui il potere esecutivo previsto dalla Costituzione deve rimanere sotto il controllo esclusivo del presidente. Se quindi il confronto arriverà alla Corte Suprema, i giornalisti ai quali è stato impedito di entrare alla Casa Bianca avranno, loro malgrado, offerto a Trump l’occasione di ottenere un’ulteriore, importante conferma delle prerogative del potere presidenziale.