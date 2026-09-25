Peng canta, Melania loda il comunismo. First lady in sintonia

Cosa vuol dire essere una first Lady? Il ruolo può essere molto secondario, soprattutto se si tratta dei capi delle due superpotenze. Non è però il caso delle mogli di Xi Jinping e Donald Trump. Anzi le due donne hanno sempre dimostrato di avere una personalità intraprendente e autonoma ai mariti.

Peng Liyuan è sposata con Xi Jinping dal 1987. Fu un matrimonio tra due persone molto diverse: lei una cantante lirica all’apice del successo, mentre lui un semplice funzionario di medio livello e vicesindaco del porto di Xiamen. Peng si era distinta per le sue doti canore fin dal servizio militare quando tenne una serie di spettacoli per risollevare il morale delle truppe durante gli scontri tra Cina e Vietnam nel 1979. Quando il marito ha assunto la guida del Dragone, Peng ha scelto uno stile più austero e riservato adoperandosi per promuovere un’immagine benevola della Cina nel mondo. Nel 2014 invitò ufficialmente Michelle Obama a vedere Pechino, Xi’An e Chengdu: fu la prima visita in solitaria di una first lady americana in Cina. Nel 2017 fu sempre lei ad accompagnare Donald e Melania Trump in visita guidata alla Città Proibita. Anche Melania Trump, ex modella croata, è riuscita a ritagliarsi un ruolo uscendo dall’ombra spesso ingombrante del marito e allontanandosi dalle sue uscite al vetriolo. In questi giorni, mentre il presidente espelleva diversi media dalla Casa Bianca tra cui la Cnn, lei invece invitava i loro reporter ad un evento pubblico. Un’altra rottura è avvenuta alla vigilia del vertice in un’intervista alla conservatrice Fox News. «Sono cresciuta sotto il comunismo e, onestamente, non mi è mancato niente. Ho avuto una bellissima infanzia», ha dichiarato, con buona pace degli attacchi del marito ai «nemici» socialisti e comunisti.

Peng e Melania sono apparse molto a loro agio rispetto ai mariti: entrambe parlano inglese, mentre Xi e Donald hanno costantemente bisogno degli interpreti. Le due first lady hanno visitato lo Smithsonian National Museum of Asian Art per poi unirsi alla cena di stato, coronata dal brindisi con lo stesso spumante usato per lo storico incontro tra Richard Nixon e Zhou Enlai nel 1972. Il menù, come spiegato dall’ufficio stampa della first lady, «valorizza ingredienti americani con sottili influenze cinesi, unendo le tradizioni culinarie di entrambe le nazioni». Nel dettaglio: vellutata di zucca gialla, fricassea di funghi di bosco, pancetta croccante e olio al cipollotto; branzino in crosta di sesamo, baby bok choy brasato, melanzana arrosto e salsa verde; crémeux alla vaniglia e gelato al miele della Casa Bianca, frangipane alle noci, confit di amarene. A fine serata, in omaggio al talento canoro di Peng, musica con il tenore Christopher Macchio, tra i preferiti del tycoon.