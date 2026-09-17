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Politica estera

Svezia, terminato lo scrutinio, il centrosinistra vince di misura

Battuto di misura il blocco del premier uscente Ulf Kristersson che si è subito dimesso. Alla leader socialdemocratica toccherà ora il compito di formare il nuovo governo

Redazione web
An election worker counts early votes and overseas votes in Stockholm City Hall, in Stockholm, Sweden, Wednesday, Sept. 16, 2026. (Christine Olsson/TT News Agency via AP) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain
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Dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centrosinistra, guidato da Magdalena Andersoon, ha vinto di misura le elezioni in Svezia sulla coalizione di centro-destra, guidata dal premier uscente Ulf Kristersson, che contestualmente ha appena pubblicato su X la propria lettera di dimissioni. Andersson avrà ora l’incarico di formare il governo.

Con 176 seggi, il blocco di centro-sinistra supera di pochissimo quello di centrodestra (173). Dopo il voto di domenica scorsa la Svezia si è trovata con un testa a testa tra le due coalizioni ed è stato difficile determinare chi guiderà il paese. Il risultato molto ravvicinato ha lasciato Stoccolma in bilico, aspettando che venissero contati i voti provenienti dall’estero, che si è concluso solo pochi minuti fa con la conclusione del conteggio nel seggio elettorale a Goteborg, l’ultimo dei 6626 in tutta la Svezia a terminare lo scrutinio.

I 176 seggi del cosiddetto ‘blocco rosso-verde’ hanno in testa i Socialdemocratici seguiti dal partito di Sinistra, il partito di Centro e i Verdi ambientalisti. La coalizione di centro-destra, guidata dal Premier uscente Ulf Kristersson dei Moderati, si è invece fermata a 173 seggi e includeva anche gli Sd, la destra nazionalista che ha perso 3 punti rispetto alle elezioni del 2022.

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