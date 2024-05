Trump all'attacco dopo la condanna: "Processo iniquo, orchestrato da Biden"

Dopo la condanna per il caso Stormy Daniels, Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa alla Trump Tower di New York. " Volevamo un processo equo ma non ci è stato permesso ", ha dichiarato il tycoon, accusando il presidente Joe Biden di aver " orchestrato tutto ". L'ex inquilino della Casa Bianca ha anche affermato di avere un "bavaglio" nonostante sia il primo candidato alle elezioni di novembre e ha affermato che " se hanno fatto questo a me, possono farlo a chiunque ".

L'ex presidente ha anche puntato il dito contro i suoi avversari, definendoli "gente cattiva", "malati" e "fascisti". Ha poi affermato che gli sarebbe piaciuto testimoniare, " ma la teoria dice che se dici qualcosa di leggermente sbagliato loro ti denunciano per falso. A me non interessava ma c'era questa cosa ". Riguardo al procedimento penale, Trump ha dichiarato che è stato truccato e di aver chiesto sia un cambiamento di sede, sia un giudice che non fosse in conflitto di interessi, sottolineando che " nessuno ha mai visto nulla di simile ". Ha poi accusato il giudice Juan Merchan, definendolo "un vero diavolo", e il tribunale di essere in combutta con la Casa Bianca e il dipartimento di Giustizia.

" Per farvi capire che tutto questo è stato fatto da Biden e dai suoi collaboratori. Non so se Biden ne sa qualcosa, perché non so se sa qualcosa di alcunché, ma è comunque il presidente, quindi dobbiamo usare il suo nome, e questo è stato fatto da Washington ", ha tuonato, per poi attaccare direttamente l'attuale inquilino della Casa Bianca definendolo il peggior presidente della storia, incompetente, disponesto e "stupido". Per quanto riguarda la sua battaglia politica, il tycoon ha sostenuto di affrontarla per il bene del Paese e della Costituzione. " Tutto questo è più importante di me e della mia presidenza, sto lottando per la nostra Costituzione. A nessun presidente dovrebbe capitare quella che sta capitando a me ", ha dichiarato, definendosi onorato di star combattendo a nome del popolo americano.

Al termine della conferenza stampa, Trump ha definito il 5 novembre, la data delle elezioni, come il giorno più importante nella storia del Paese e ha affermato che dopo la sua vittoria ordinerà la chiusura dei confini perché negli Stati Uniti vi sono immigrati " di cui non capiamo nemmeno la lingua ".

un esercito nel nostro Paese

In particolare, il tycoon si è scagliato contro i, sottolineando che essi sono per la maggior parte uomini con telefonini all'avanguardia e definendoli "".