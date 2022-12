"Uccide". L'attacco alla destra dei socialisti francesi dopo la sparatoria di Parigi

La politica francese non ha perso tempo a strumentalizzare l'attacco al centro culturale curdo di Parigi. Da sinistra sono partite le solite filippiche contro l'opposizione, muovendo accuse molto pesanti contro la destra. Tra i primi a sferrare il loro attacco sono stati i socialisti francesi, che attraverso Twitter hanno scritto: " L'estrema destra uccide ". Il tweet è partito dal profilo del senatore socialista e portavoce del Partito socialista francese, Rachid Temal.

Poco dopo è stato il segretario del Partito socialista francese, Olivier Faure, a puntare il dito: " Un anno fa aveva attaccato i migranti. Oggi il criminale ha attaccato i curdi. Ciò che è accaduto nel decimo arrondissement di Parigi deve risvegliare ognuno di noi sul pericolo che rappresenta l'estrema destra. Dare una legittimità al razzismo, significa armare gli identitari ". Poco dopo a intervenire è stata anche il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, che sempre attraverso i social ha scritto: " La comunità curda e attraverso di essa tutti i parigini sono stati colpiti da questi omicidi perpetrati da un militante di estrema destra. I curdi, ovunque essi risiedano, devono poter vivere in pace e in sicurezza. Più che mai, Parigi è dalla loro parte in questi momenti bui ".

Nelle ore immediatamente successive all'attacco, dai social è arrivata anche la voce di Marine Le Pen: " Stupore e cordoglio dopo la sparatoria nel cuore di Parigi che è costata la vita a due (tre,ndr,) persone e causato diversi feriti. Grazie alle forze dell'ordine per il rapido e decisivo intervento. I nostri pensieri alle famiglie delle persone colpite da questo terribile dramma ". Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon non ha fatto riferimento politici nel suo post: " Tristezza e rabbia dinanzi all'attacco terrorista contro il centro culturale curdo Ahmet Kaya a Parigi. Circa dieci anni fa, due dirigenti curde venivano assassinate nel cuore di Parigi. Ora basta! Protezione ai nostri alleati curdi dappertutto ".