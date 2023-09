Zelensky alla Casa Bianca la prossima settimana

La diplomazia non si ferma mai. Dopo l'assemblea alle Nazioni Unite, in programma la prossima settimana, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden riceverà Volodymyr Zelensky. La notizia è stata anticipata dall'agenzia Bloomberg e dall'Nbc, che citano alcune fonti. L'ultimo incontro tra Biden e Zelensky è avvenuto lo scorso maggio in Giappone durante i lavori del G7, a cui il presidente ucraino era stato invitato. Non è ancora chiaro se l'incontro avverrà alla Casa Bianca o a New York.

Incontri ai massimi livelli

Anche il premier israeliano Benyamin Netanyahu incontrerà Biden "durante la sua visita" negli Usa, dove venerdì 22 settembre parlerà all'Assemblea generale dell'Onu a New York. Lo ha reso noto il suo ufficio secondo cui al Palazzo di vetro Netanyahu vedrà anche Zelensky, quello della Turchia Erdogan e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Quello con Biden è il primo incontro di Netanyahu da quando è tornato al potere nello scorso gennaio.