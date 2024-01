“Aggressione russa al centro del G7”. Meloni al telefono con Zelensky

Giornata piena, oggi, per il presidente Giorgia Meloni, che ha iniziato a lavorare alla presidenza del G7 e in queste ore ha sentito telefonicamente il presidente Volodymyr Zelensky. La guerra in Ucraina non è stata dimenticata dall'Italia e dell'occidente ed è questo il messaggio che Meloni ha voluto mandare al presidente ucraino. A Zelensky, il presidente del Consiglio ha inviato la solidarietà per le vittime dei recenti bombardamenti russi su tutto il territorio ucraino, si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Ma nel corso colloquio c'è stato anche modo di assicurare che il tema dell'aggressione russa all'Ucraina sarà al centro della presidenza italiana del G7 e ha confermato il continuo sostegno in ogni ambito del governo italiano alle autorità ucraine con l'obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura. La telefonata è stata commentata anche dallo stesso Zelensky su X: " Ho parlato con Giorgia Meloni per congratularmi con l'Italia per aver assunto la presidenza del G7 e ringraziarla per il suo costante sostegno nel G7 e nel percorso di adesione dell'Ucraina all'Ue. Ho informato il primo ministro dei recenti attacchi di massa della Russia. Sono grato all'Italia e personalmente a Giorgia per la disponibilità a continuare a rafforzare lo scudo aereo dell'Ucraina. Un'ulteriore difesa aerea salva vite umane e sostiene la vita normale nelle nostre città ".