Aiuti umanitari: Regione, per Gaza 150mila euro

Regione Lombardia rafforza il suo impegno per la popolazione civile di Gaza con iniziative per migliorare l’accesso alle risorse idriche, fornire medicinali agli ospedali, garantire servizi scolastici ai bambini nei campi profughi e fare formazione in ambito primo soccorso e supporto psico-sociale. La Giunta ha approvato, su proposta del presidente Attilio Fontana, una delibera con cui vengono destinati altri 150mila euro al progetto «Gaza Insieme - Risposta umanitaria integrata acqua e protezione per le comunità sfollate di Gaza», per fornire aiuti essenziali agli sfollati. Le risorse si aggiungono ai 50mila euro messi della scorsa settimana per «Emergenza Gaza 2026» di Pro Terra Sancta. Il progetto «Gaza Insieme», di Coopi con Cesvi, sarà realizzato entro l’anno in continuità con l’iniziativa «Gaza Viva», già sostenuta dalla Regione. Cesvi garantirà 3.400 metri cubi d’acqua in 30 siti di sfollati, a oltre 12mila persone.