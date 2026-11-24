Se Zelensky rivendica l’attacco a due navi russe in Cirenaica, parlando di un’operazione esemplare, in Italia maggioranza e opposizione, e il governo stesso, fanno i conti con una realtà inedita: quella di un conflitto russo-ucraino più vicino all’Italia, almeno in linea d’aria. Le forze di Kiev hanno colpito a largo delle coste della Libia nel fine settimana, a una distanza dall’Italia inferiore a quella tra Milano e Roma. E soprattutto in quel «Mare Nostrum» che nell’antica denominazione latina identificava l’area di navigazione privilegiata dei Romani.

Se le telecamere dei droni ucraini puntano petroliere e mercantili russi (in realtà già da sette mesi), la politica fa i conti con la «novità» inaspettata. «Non sapevamo nulla dell’attacco», ha detto ieri il ministro degli Esteri Tajani, precisando che «l’Italia è e resterà al fianco di Kiev per una pace giusta e duratura, lavoriamo per costruirla e impedire che si esporti nel Mediterraneo la guerra». Ma chiarisce pure, Tajani, che Roma non ha dato alcun appoggio agli ucraini. Hanno fatto tutto loro, aggiunge l’azzurro, «senza informarci».

Così il ministro, che chiede «a tutti», e anche gli ucraini, di non combattere contro i russi nel Mediterraneo occidentale, e ai russi di evitare lo scontro perché non accendano un altro focolaio.

Per Tajani, l’Europa si sta muovendo nella direzione che l’Italia indica: un formato chiaro per i negoziati con il ruolo di Roma «riconosciuto».

L’Ue, con Von der Leyen, ha presentato ieri il 22° pacchetto di sanzioni contro la Russia, che va dal settore energia agli eventi sportivi, vietando la partecipazione degli atleti russi e introducendo norme più rigorose in materie di visti, fino agli ex-combattenti, ma anche banche e le piattaforme di cripto-valute. Ma intanto in Italia l’avvicinamento geografico della guerra interroga tanto la maggioranza quanto il campo progressista, alle prese peraltro con un complesso domino per definire proprio il posizionamento delle sinistre su Kiev e sull’invio di armi. Ieri i capigruppo M5S al Senato e alla Camera Pirondini e Ricciardi hanno chiesto al governo di riferire in Parlamento e spiegare se è stato informato o coinvolto nell’azione condotta da Kiev sulle coste della Libia, in un quadrante pattugliato dalle nostre forze aero-navali. «Possibile che le autorità competenti italiane siano state tenute all’oscuro di un atto di guerra compiuto davanti a casa nostra con l’impiego di decine di scafi-bomba?», attaccano i pentastellati; che vogliono sapere se ci sia stata qualche forma di coordinamento Nato o con altri alleati. E se c’è un legame con l’avvistamento di droni non identificati il giorno prima sulla base siciliana di Sigonella. L’altro punto, che finirà probabilmente in un question time, posto dai Cinque Stelle è capire se in Tripolitania ci siano basi militari ucraine usate per gli attacchi, e se ne esiste una nello stesso complesso di Misurata che ospita i militari italiani della missione Miasit.

Intanto al ministero delle Infrastrutture, ieri il vicepremier Salvini riceveva l’ambasciatore ucraino in Italia Ihor Brusylo, su richiesta gialloblù. Nel colloquio, Salvini come Tajani ha ribadito l’impegno dell’Italia a favore della pace anche in vista della ricostruzione dell’Ucraina, richiamando pure l’attenzione sui recenti attacchi al largo delle coste libiche, sottolineando i rischi di un’ulteriore escalation e di una allargamento al Mediterraneo, dove l’Italia è impegnata nella cooperazione. Il vicepremier leghista ha inoltre espresso forte preoccupazione per la vicenda del sito ucraino Myrotvorets, sul quale compaiono i nominativi e i dati personali di cittadini italiani, anche delle istituzioni. Salvini ha chiesto poi un impegno concreto delle autorità ucraine affinché il sito venga oscurato e siano rimossi i nominativi degli italiani presenti.