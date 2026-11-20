È molto difficile divorziare, specie in un lungo matrimonio d’amore e una fase cruciale la vediamo in questi giorni in Italia: è quello del passaggio del DDL sull’antisemitismo contro lo scandaloso, ulcerante voto contrario della sinistra, Pd, M5s, Avs. Il loro «no» è uno sfregio morale data l’onda mostruosa di antisemitismo dopo il 7 ottobre; la pretesa salvaguardia della libertà di opinione è rifiuto populista della violenza razzista. Dunque fra ebrei e sinistra si consuma il divorzio sul tema della lotta all’antisemitismo. La sinistra da tempo non solo non combatte più l’antisemitismo, ma ne è un motore instancabile, internazionale, nell’ossessivo accanimento su Israele e sionismo. Infatti la sinistra ha votato contro la legge proprio per rifiutare l’IHRA, per altro adottata da tutta l’Ue, che vieta fra l’altro di usare contro Israele il doppio standard e di tacciarlo di nazismo. Lascia però piena libertà di critica. Solo non si può più, secondo la legge, dire come farebbe solo un pazzo antisemita che Israele è nazista. E la sinistra forse così ha paura che non si possa seguitare a ripetere la parola «genocidio», con la geniale e criminale invenzione antisemita (individuata per primo da Robert Wistrich) del rovesciamento dello sterminio patito dagli ebrei e che è stato ritentato da Hamas. La Schlein ha scelto il consenso pro Pal che pensa le porti Francesca Albanese e compagnia. Può darsi. Ma deve capire due realtà: la prima, non esiste ebreo senza Israele, comunque la pensi. Ebraismo non è una religione, non è una nazionalità, è: «AmIsrael», il popolo di Israele. Il nesso col libro e la terra è la sua esistenza. Fassino spiega sul Riformista perché la legge non andava rifiutata (lui si è astenuto): insiste che difendere gli ebrei non significa difendere Israele, ma gli ebrei di cui una parte è pacifista e anche di sinistra. Ma questo è irrilevante: non c’è ebreo al mondo, persino il più contrario, la cui identità storica, territoriale, religiosa possa fare ameno di Israele. Il popolo ebraico è l’ebraismo. L’antisemitismo e l’antisionismo sono identici e Israele ne è la difesa.

La seconda questione: è finita l’idea che il giudaismo sia inerentemente parte della sinistra, o che la sinistra sia parte del giudaismo. È stato naturale pensarlo, basandosi sull’universalismo autentico dell’ebraismo, dopo che gli ebrei hanno subito le persecuzioni del nazifascismo. Prima anche Moshe Hess, Ferdinand Lassalle, Eduard Bernstein, Rosa Luxemburg e persino Trosky sono tutti paralleli, al socialismo ebraico sionista del Bund, il movimento socialista sionista di cui il più famoso leader è Ben Gurion. Ma essere ebreo, universalista, liberal è stato un patto subito violato dall’antisemitismo comunista che ha messo Israele fra i Paesi imperialisti e capitalisti, ha deportato e segregato gli ebrei come Nathan Sharansky. Perseguitare Israele è perseguitare gli ebrei. Lo fa Mamdani, lo fa Abdul El Sayed, lo fa Sanchez in Spagna, Keir Starmer in Inghilterra, Anthony Albanese in Australia, e la sinistra in Italia Mamdani ha chiuso l’SRG, la polizia che difendeva le sinagoghe dal 50 per cento di tutti i crimini d’odio di NY. Qui, vota contro la legge. Contro gli ebrei. Starmer promuove sanzioni contro Israele. Sanchez chiede di sospendere l’accordo di associazione Israele-Europa È guerra aperta.