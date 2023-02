Anarchici, individuato il responsabile dell'attacco di Barcellona: è italiano

A tre settimane dagli attacchi al consolato generale d'Italia a Barcellona del 17 gennaio e all'auto diplomatica del primo consigliere dell'ambasciata, gli uomini dei Mossos d'Esquadras hanno individuato il responsabile dell'atto vandalico spagnolo. Interrogato giovedì, riferisce oggi un comunicato dei Mossos, l'uomo è ritenuto il presunto capo del gruppo di persone a volto coperto che hanno partecipato ai disordini, effettuando graffiti, lanciando vernice e rompendo con un martello i vetri del portone. L'indagato è ritenuto l'autore del danno materiale più importante. Da quanto si apprende, si tratta di un uomo di cittadinanza italiana.

L'uomo risulta essere già noto alle forze dell'ordine, perché arrestato dalla polizia a seguito dei gravi disordini a Barcellona nel febbraio 2021, per la sua presunta partecipazione all'incendio di un furgone della Guardia Urbana di Barcellona a Las Ramblas dopo l'arresto del rapper Pablo Hasel. Per quell'attentato, i Mossos fermarono otto persone di ambiente anarchico, tra le quali sei italiani. Per quanto riguarda gli atti vandalici al consolato italiano, i Mossos hanno aperto un'indagine per cercare d'identificare il resto delle persone che hanno partecipato all'incursione. Il comunicato precisa che le indagini sull'assalto al consolato italiano rimangono aperte per identificare gli altri responsabili.

L'attacco al consolato generale d'Italia di Barcellona è stato compiuto in nome di Alfredo Cospito, rispondendo a una chiamata internazionale all'azione del Fai, la Federazione anarchica informale. Da quel momento il clima si è incendiato e si sono susseguiti attacchi, sabotaggi e scontri con la polizia. Gli anarchici sono impegnati anche in operazioni di proselitismo nei licei e nelle università, come testimoniano le occupazioni che si stanno verificando in tutta Italia. La Federazione anarchica informale di cui fa parte Alfredo Cospito è solo un'espressione della galassia di movimenti anarchici storicamente presenti in Italia e a livello internazionale. Gli anarchici informali hanno messo a segno diversi altri attentati (compresi quelli per cui Cospito è stato condannato), raccogliendo proseliti tra cui i responsabili degli attentati delle ultime settimane in Italia e nelle sedi diplomatiche all'estero.