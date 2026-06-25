Corno d'Africa, Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato in visita alla base italiana BMIS e al Porto di Gibuti

Una delegazione della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, presieduta dal senatore Maurizio Gasparri e composta dai senatori Alessandro Alfieri, Stefania Pucciarelli e Luigi Spagnolli, si è recata a Gibuti e a Mogadiscio per una missione istituzionale volta a incontrare il personale civile e militare italiano impegnato nelle attività di cooperazione e sicurezza nell’area del Corno d’Africa.

La delegazione accolta dall’Ambasciatore d’Italia a Mogadiscio, Pier Mario Daccó Coppi, ha potuto approfondire l’attività svolta dalla missione EUTM Somalia (EuropeanUnion Training Mission in Somalia), comandata dal Generale Manes, e ha incontrato i contingenti impegnati nelle diverse iniziative che fanno capo all’operazione. “Le missioni italiane nell’area svolgono un’importante attività di formazione e supporto alle forze di sicurezza somale, alla quale contribuiscono con professionalità e dedizione i nostri carabinieri e le altre Forze Armate.

Abbiamo, nell’occasione, reso omaggio ai caduti italiani. Il nostro Paese ha pagato un tributo molto alto nelle missioni Ibis e Ibis II degli anni ‘90. Non dobbiamo dimenticare il loro esempio e il loro impegno per il futuro di una terra alla quale l’Italia è storicamente legata. In un contesto che resta complesso e delicato, la presenza italiana rappresenta un presidio di pace, stabilità e crescita.

Desidero ringraziare i diplomatici, gli ufficiali e i soldati che abbiamo incontrato in questi giorni. Porteremo in Parlamento le esperienze raccolte con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Italia nelle missioni internazionali di pace. Grazie a tutto il nostro popolo in divisa, alle donne e agli uomini impegnati a Gibuti e a Mogadiscio, al Comandante Fabio Nagni e al Generale Manes.

Torniamo da questa missione arricchiti da esperienze, passione e testimonianze di valore che dobbiamo onorare ogni giorno”, lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Affari esteri e difesa, sen. Maurizio Gasparri.