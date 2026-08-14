Le Ong tedesche? Hanno portato 25.233 clandestini sulle coste italiane

Le Ong tedesche o le navi che battono bandiera di Berlino fanno la parte del leone nel «scaricare» migranti in Italia. Sos Humanity, Sea Watch, Sea Eye sono la punta di lancia dei talebani dell’accoglienza della Germania. Il Viminale ha registrato che dall’inizio dell’anno al 12 agosto, su 92 soccorsi o recuperi in mare, ben 75 sono stati realizzati dai tedeschi. In pratica l’82,45% per un totale di 2.912 migranti su 3.532 sbarcati in tutto dalle Ong del mare. Non solo: dall’insediamento del governo Meloni nell’ottobre 2022 al 10 agosto le Ong di Berlino o navi con bandiera tedesca ci hanno portato 25.233 migranti illegali.

L’Organizzazione non governativa più attiva, organizzata con una rete di sedi in Germania, Francia, Italia e Svizzera, è Sos Mediterranee. La sua ammiraglia Ocean Viking, che batte bandiera norvegese, ha trasbordato in Italia da gennaio 762 migranti. Dall’inizio del governo Meloni è la prima della classe con 6.007 sbarchi. Da gennaio i secondi della classe sono gli spagnoli di Proactiva Open Arms. La loro nave, Solidaire, batte bandiera tedesca e ha recuperato 663 migranti sbarcandoli in Italia. In tutto dall’ottobre 2022 ci hanno portato 2.732 «persone in movimento», come sostengono i talebani dell’accoglienza. Sos Humanity con sede in Germania e la nave omonima, Humanity 1, ha sbarcato 4.974 migranti dal 2022. Due anni fa i migranti ballavano con gli umanitari sul ponte della nave ringraziando il trafficante libico, che li aveva fatti arrivare in Italia.

Nadir è una barca a vela tedesca, che fa capo alla Ong Resqship in Germania. Nonostante le ridotte dimensioni ha sbarcato in Italia, da gennaio, 470 migranti e 3500 in tutto durante il governo di centro destra. Probabilmente viene usata come «staffetta» dalle navi più grosse. Anche la modesta Louise Michel, nata come nave di Bansky, con sede in Germania e bandiera tedesca ha portato in Italia 2.028 persone comprese le 210 da gennaio al 12 agosto.

Sea Watch 5 è l’ammiraglia dell’omonima Ong, che ha sbarcato da noi 2.139 migranti dal 2022. E altri 116 con la «vedetta» Aurora Sar 2. Da gennaio 329 compresi i 116 portati a Brindisi in maggio. Un «soccorso» che è stato, in parte, un recupero direttamente dai trafficanti, filmato da un aereo di sorveglianza di Frontex. La Procura della città pugliese ha indagato il comandante per favoreggiamento dell’immigrazione illegale. Il Giornale e il settimanale francese de Le Figaro, hanno pubblicato il video di Frontex.

Sea Eye, altri estremisti tedeschi dell’accoglienza, hanno fatto arrivare in Italia da gennaio solo 116 migranti. Però dal 2022 con due navi la Sea Eye 4 e 5 sono riusciti a farne sbarcare 2.173. I tedeschi hanno ceduto la prima, ribattezzata Mediterranea, all’omonima Ong del mare italiana fondata da Luca Casarini e soci. Ancora sotto processo a Ragusa per favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina, i fondi scarseggiano e hanno sbarcato da noi appena 102 migranti con la nuova nave che batte bandiera tedesca.