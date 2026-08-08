La Cgil sporca il ricordo di Marcinelle: si girano di spalle quando parlano La Russa e Sberna. Meloni: “Gesto grave e vergognoso”

Charleroi. Mentre Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricorda con un commovente messaggio le 262 vittime della tragedia di Marcinelle (“36 gli italiani, emigrati in Belgio in cerca di un futuro migliore e che trovarono, purtroppo, la morte nel buio di una miniera”) sul palco allestito per le celebrazioni nella miniera di Bois du Cazier accade un fatto molto spiacevole. Durante gli interventi del Presidente del Senato Ignazio La Russa e del vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, alcuni iscritti alla Cgil si sono girati di spalle, mostrando scarso rispetto per le istituzioni italiane e per i morti che oggi vengono ricordati.

La protesta della Cgil durante gli interventi di La Russa e Sberna

Durissima la replica della premier Giorgia Meloni: “Voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle è un gesto grave e vergognoso”, ha scritto sui social, “Oggi, durante la cerimonia per i 262 lavoratori morti nella miniera, alcuni rappresentanti della CGIL hanno scelto di voltare le spalle mentre il Presidente del Senato Ignazio La Russa interveniva e leggeva il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L'intervento La Russa e i sindacati di spalle: il video delle polemiche a Marcinelle (Redazione web)

Una contestazione politica trasformata in un gesto di disprezzo verso le Istituzioni dello Stato, proprio nel momento in cui l’Italia rende omaggio a 262 vittime e al sacrificio di tanti nostri connazionali. Ed è ancora più grave se a farlo sono rappresentanti di un’organizzazione che ha tra le proprie ragioni d’essere la rappresentanza e la tutela dei lavoratori. Marcinelle non è il luogo per le divisioni politiche. È il luogo della memoria, del rispetto e della dignità del lavoro. Chi oggi ha scelto di voltare le spalle ha mancato di rispetto a tutto questo.”

Dello stesso avviso Carlo Fidanza: “La CGIL deve vergognarsi! Questa mattina al Bois du Cazier, durante le commemorazioni ufficiali della tragedia di Marcinelle, Ebbene, i rappresentanti della CGIL si sono voltati di spalle mentre il Presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo stesso hanno fatto durante l’intervento della Vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna. Un gesto patetico e vergognoso, che dimostra una totale mancanza di senso delle istituzioni, un odio cieco che oggi travolge persino il Presidente della Repubblica. La sinistra si dissoci da questo scempio!”, ha detto il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, a margine della cerimonia di commemorazione delle vittime di Marcinelle.

la russa marcinelle Il presidente del Senato Ignazio La Russa firma libro d’onore di Marcinelle

Sberna, nel suo intervento, ha affermato: “Non può esserci sicurezza energetica senza sicurezza sul lavoro. Non può esserci autonomia europea costruita sulla vulnerabilità dei lavoratori. Non può esserci transizione giusta se il suo costo umano viene lasciato sulle spalle dei più fragili. Dieci anni dopo quel Protocollo, la tragedia di Marcinelle mostrò all’Europa il prezzo terribile che può essere pagato quando il lavoro non è accompagnato da tutele adeguate. Gli uomini che scesero nella miniera quella mattina provenivano da dodici Paesi diversi. Morirono insieme, mentre l’Europa politica muoveva appena i suoi primi passi. Furono europei prima che la cittadinanza europea avesse un nome”.

Ma non e’ tutto, perche’ il sindaco di Charleroi, Thomas Dermine, nel suo intervento si e’ lanciato in un improbabile parallelo tra i lavoratori di Marcinelle e i migranti di Ceuta, con il solito finale “viva l’antifascismo”.

Meloni e Mattarella ricordano le vittime di Marcinelle

In precedenza Meloni nel suo messaggio ha ricordato che Marcinelle e’ anche il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al benessere di intere Nazioni e continenti, mantenendo sempre un legame profondo con la madrepatria.

“Ogni 8 agosto onoriamo tutto questo e rendiamo omaggio alla grande storia dell’emigrazione italiana: una storia fatta di lavoro, sacrificio, rispetto delle regole, integrazione e dignità. E lo fa grazie alla lungimiranza di un patriota come Mirko Tremaglia, che da Ministro per gli italiani nel mondo propose e fece istituire 25 anni fa la “Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano del mondo. Siamo orgogliosi che le Istituzioni europee abbiano deciso di istituire l’8 agosto come “Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori. Una iniziativa italiana, che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza e che il Governo ha fatto propria e sostenuto con convinzione, per riaffermare che il lavoro deve sempre essere sinonimo di dignità, diritti e sicurezza e che in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori. Ricordare Marcinelle significa onorare chi ha costruito, con il proprio sacrificio, un tassello fondamentale della storia d’Italia, d’Europa e del mondo. E vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione”.

Sul 70° anniversario della tragedia di Marcinelle e della 25ª Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo è intervenuto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Il diritto al lavoro, l’esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza - cardine della nostra Costituzione - esprime oggi un principio fondante che accomuna l’intera casa europea, nella quale protezione dei lavoratori e contrasto di ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso”.