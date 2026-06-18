"Bastava un ricorso per bloccare tutto. Ma ora si cambia"

"Ho letto che l'Eurocamera si è spaccata sul voto. Ma 418 voti favorevoli contro 218 contrari non mi sembrano esattamente una spaccatura a metà". Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia e co-presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR), stempera in una battuta la soddisfazione per il via libera con cui la plenaria di Strasburgo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri, che segna una svolta nelle politiche migratorie dell'Unione europea.

Si può dire che la Ue sull'immigrazione ha un nuovo sistema?

"Era l'ultimo tassello mancante della nuova strategia europea su un tema chiave, e si aggiunge ai regolamenti già passati in precedenza. In questi due o tre anni si è fatta una rivoluzione totale della gestione del fenomeno migratorio. E questa rivoluzione ha una ispiratrice che è Giorgia Meloni. Questo è anche il motivo per cui Meloni viene attaccata in Europa, perché è stata capace di raccogliere intorno a sé quella che viene chiamata maggioranza Giorgia".

Una maggioranza dai numeri importanti.

"Si va dai liberali di Renew all'estrema destra, e se non sbaglio ci sono anche una decina di parlamentari socialisti. Dopodiché c'è la sinistra italiana che ha contrastato questo regolamento, questa nuova strategia, e ci metto dentro anche i Cinque Stelle considerato che c'era anche Tridico tra i banchi di The Left con il pugno alzato. Poi Conte ci spiega che il Movimento non è di sinistra, e va bene".

Tornando al merito del provvedimento, questi return hubs certificano che il modello albanese non era poi così dissennato.

"È diventato il modello di ispirazione dell'Ue. E taglia la testa alle polemiche della sinistra politica e della sinistra giudiziaria. Purtroppo questi centri hanno funzionato col freno a mano tirato per l'ostruzionismo non solo dei tanti esponenti della sinistra che andavano in Albania a denunciare quello che definivano un crimine contro l'umanità, ma anche da parte della magistratura con decisioni contrarie, motivate peraltro proprio con un presunto contrasto con la normativa europea. Difficile, ora che la Ue ha preso il modello Albania come riferimento, continuare a sostenere questa tesi".

Oltre ai return hubs, cosa prevede il regolamento?

"Un aspetto dirimente è quello del trattenimento. Finora bastava fare ricorso e ci si ritrovava in una sorta di limbo, con la possibilità di far perdere le proprie tracce e disperdersi sul territorio europeo. Col nuovo regolamento, i Paesi di origine e transito sono di fatto tenuti a riprendersi i migranti, per non rischiare conseguenze concrete nei rapporti con l'Ue: dai finanziamenti al rilascio dei visti fino ad altre forme di cooperazione, e questo rende molto più efficace l'intero sistema dei rimpatri".

Complessivamente, un cambio di rotta drastico.

"Sostanzialmente si passa dalla ricollocazione dei migranti in Europa - logica perversa che scaricava il problema sui Paesi di primo accesso a riportare fuori dai confini europei chi non è in regola. E questo permette anche, sottolineo, di separare l'immigrazione illegale da quella legale, dai flussi regolari, che contribuiscono allo sviluppo del nostro Paese e del nostro continente. Per concludere, vorrei modificare uno slogan di Fdi"

Quale?

"Uno di quelli con i quali Giorgia Meloni ha vinto le elezioni. L'Italia cambia l'Europa.

Ecco, lo avevamo detto in campagna elettorale e sembrava impossibile modificare le politiche di una Ue open borders, ma la premier a Roma e noi a Bruxelles e a Strasburgo ci siamo riusciti. E ora possiamo dirlo: l'Italia ha cambiato l'Europa".