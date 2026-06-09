Caso Modena, protesta di Israele. E il Pd si schiera con il suo sindaco

Il caso di Modena sta scuotendo anche l'ambiente diplomatico. Cinque classi hanno partecipato a un evento in cui dei bambini piccoli hanno cantato "Free free palestine" davanti a Sulaiman Hijazi, indagato per terrorismo, e a Wael Dahdouh, referente di Al Jazeera a Gaza. Proprio per la gravità dell'accaduto a intervenire è stato l'ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled: "Bambini indottrinati all'odio da parte di estremisti islamici legati a Mohammad Hannoun, alla presenza del sindaco di Modena, città che ha recentemente subito un attentato terroristico. Episodio deplorevole che desta estrema preoccupazione e che deve essere condannato da chiunque abbia a cuore in futuro dell'Italia. Accolgo con favore l'avvio di un'inchiesta da parte del ministro Valditara", ha scritto allegando l'articolo de Il Giornale da cui nasce l'inchiesta (il suo post nella foto). Ma il Pd, invece di preoccuparsi per l'indottrinamento dei minori, si è schierata contro Peled e Il Giornale: "L'ambasciatore israeliano, prima di gettare ombre su Modena e sul suo sindaco, avrebbe fatto bene ad ascoltare il suo motivato intervento invece di leggere soltanto quanto riportato da un giornale di destra". Ma, come lo stesso partito dovrebbe sapere, il primo cittadino non ha smentito nulla. E nella sua versione non nega che Hijazi fosse con i bambini. Ed è questo il punto attorno a cui ruota la responsabilità di chi ha consentito che ciò avvenisse. Anche perché, a discapito delle informazioni che sono state fatte trapelare, il coro non è partito dai bambini, ma da una donna vestita di giallo, che batteva le mani e teneva il ritmo del coro.

Il problema è proprio comprendere da chi sia partita l'iniziativa. Gli accertamenti sono in corso, avendo il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara fatto sì che gli ispettori dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna verificassero la dinamica, ma tra Sindaco e docenti c'è una sorta di scarico di responsabilità. Come apprendiamo dalla Gazzetta di Modena, le insegnanti del "Movimento Cooperazione Educativa" non sarebbero state messe al corrente di nulla. Carla Fedele, docente delegata del gruppo territoriale di Modena del MCE fa sapere che "l'incontro non l'abbiamo organizzato noi, ma abbiamo solo ricevuto l'invito dal Comune. Abbiamo visto il giornalista e il traduttore sul posto, non erano annunciati. Non potevamo quindi sapere che fosse presente un indagato per terrorismo. A me non risulta che ci sia stata il giorno precedente una richiesta del MCE di fare partecipare queste due figure". Ma il primo cittadino Massimo Mezzetti sembra smentire anche la versione delle insegnanti, in una sorta di infinito botta e risposta: "Mi duole, dirlo ma trovo stupefacente questa ricostruzione", ha detto ieri intervenendo in Consiglio comunale in riferimento al comunicato del Movimento Cooperazione Educativa. E ha aggiunto che "sono personalmente in possesso di scambi di messaggi che dimostrano esattamente che quanto ho finora dichiarato risponde a verità". E allora, avendo lui tutti gli elementi, perché non mostrarli? Mezzetti poi diventa anche un esperto giurista: "Il soggetto in questione risulta indagato da almeno 7 mesi che dovrebbero essere un tempo sufficiente per sapere se abbiamo a che fare con una persona che può rappresentare un pericolo reale". Beh, effettivamente in Italia sono noti i processi lampo.

E il disporre o meno le misure in carcere prende in considerazione una serie di fattori, e infatti sono state previste nel medesimo filone investigativo per 9 persone a fronte delle oltre 20 indagate. Ma se nessuno di loro sa nulla, chi è che ha portato Hijazi lì? Chi è il tramite che ha indirizzato un fan di Hamas? E, se non c'è stato, con chi ha interloquito lo storico braccio destro di Hannoun?