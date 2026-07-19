La confidente di Ranucci che tratta con i suoi nemici

C'è una donna con cui Sigfrido Ranucci si confidava, e si confida tuttora. Una donna, con cui ha avuto 6.823 contatti, che farebbe parte stabilmente della sua vita da anni. A scriverlo è la Procura di Roma che, analizzando il "traffico telefonico dell'utenza" del conduttore, ha potuto registrare "numerosi contatti telefonici in chiaro (conversazioni, tentativi di contatto, sms ed altro ndr)" con l'utenza intestata a Laura Cianfoni, che viene descritta come "persona verosimilmente appartenente al contesto personale/professionale della vittima". Si tratta di un passaggio che con il passare delle ore diventa uno snodo cruciale per le indagini. Una persona che, però, avrebbe avuto anche contatti con chi ha a che fare con l'attentato dello scorso ottobre contro il conduttore: "Non si esclude che Cianfoni Laura, persona in costante contatto con la vittima, possa aver ricevuto pregressi contatti, ovvero tentativi di contatto da soggetti legati al grave atto intimidatorio oggetto di indagine", scrivono i pm capitolini. A Il Giornale, infatti, risulta che la donna conoscesse bene anche Valter Lavitola, l'uomo accusato di essere l'unico mandante dell'azione dinamitarda davanti casa del conduttore. E quindi ci sarebbe un interrogativo a cui rispondere: Ranucci e Cianfoni si siano conosciuti grazie a Lavitola?

Interpellata da Il Giornale non smentisce la di aver incontrato il faccendiere, anche se spiega la natura del rapporto con lui: "Ho conosciuto Lavitola tramite Sigfrido che me lo presentò come una sua fonte nel 2019. Io non ho mai avuto rapporti con Lavitola separatamente da Sigfrido. E non l'ho mai incontrato da sola e all'inizio non sapevo neanche chi fosse". Ranucci lo conobbe nel 2019 e così anche lei. Le chiediamo quindi "perché Ranucci lo presentava a lei come fonte se non è nell'organico di Report e non fa la giornalista?", ma lì la risposta è più laconica: "Me lo ha presentato nel suo rapporto con lui. Ora ho da lavorare. Le ribadisco che ho dato mandato al legale a chiunque pubblichi il mio nome e la foto che un anno fa fu scattata dal riformista".

Eppure le conferme sono molte ed è certo che sia proprio Cianfoni la donna che appare nella famosa cena al Cefalù bistrot di Lavitola. Ma era presente anche molto prima, come in occasione del Premio Colalucci nella sua edizione del 2020, in cui era proprio il volto di Rai3 a ricevere l'onorificenza, come testimoniano anche le foto scattate da Bacco per Dagospia, che ritraggono Cianfoni con Ranucci, ma anche al fianco della giornalista di Report Giulia Presutti. Il nome della donna era noto alla squadra della trasmissione. Ma in che veste?

Insomma, una persona che non sembrava avere certo un ruolo marginale e che si occuperebbe, secondo quanto lei stessa ci dice, anche dello spettacolo che Ranucci sta portando in giro per l'Italia, ovvero Diario di un trapezista: "In questa storia non c'entro assolutamente nulla, non sono indagata, la mia unica responsabilità è quella di essere stata spessissimo in contatto con Sigfrido per motivi di lavoro (spettacolo teatrale)".

Laura Cianfoni avrebbe svolto una funzione "filtro", selezionando i contatti del conduttore e le richieste di eventi. Per gli inquirenti la donna potrebbe essere quindi una risorsa importante per le indagini, sia perché conosce tutti gli spostamenti e le frequentazioni di Ranucci, sia per quell'amicizia con Lavitola i cui contorni potrebbero essere oggetto di approfondimenti. Lo stesso Lavitola che al momento figura tra gli indagati per l'attentato del 16 ottobre scorso con il ruolo di unico mandante. E soprattutto conosce nel dettaglio retroscena e fonti delle inchieste di Report.

Domani è fissato l'interrogatorio per gli esecutori materiale dell'attentato e lì le misure cautelari porrebbero essere allentate,

se dovesse decadere l'aggravante mafiosa. Se questa è la strategia legale su cui punteranno gli avvocati dei quattro esecutori dell'azione dinamitarda, c'è chi sta cercando di fare luce sul "cerchio magico" di Mr Report.