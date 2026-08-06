Il ruolo della confidente di Sigfrido nei servizi contro la Cisl

Laura Cianfoni, la donna citata 6670 volte nelle carte della Procura di Roma come vicina a Ranucci sia personalmente che professionalmente, non è un fantasma che spunta dal nulla. Soprattutto se consideriamo la sua vicinanza a Lavitola (confermata dal faccendiere stesso che ha riferito di telefonate intercorse tra loro due in merito a Ranucci) e il fatto che lei, pur non essendo una giornalista e non avendo un contratto in Rai, dal 2024 ad oggi ha collezionato circa 20 accessi come ospite della trasmissione di Mr Report.

Più si scava nel passato della donna, che gli inquirenti non escludono possa aver avuto contatti pregressi con gli indagati per l’attentato del 16 ottobre contro il conduttore di Report, più emergono relazioni con uomini potenti e politici. Fonti accreditate riferiscono a Il Giornale di un rapporto abbastanza stretto con l’ex leader Cisl dei Metalmeccanici Marco Bentivogli, candidato per il centro-sinistra alle ultime elezioni politiche.

Cianfoni è un’impiegata dell’ente bilaterale dell’artigianato della Cisl, prima di approdare nella segreteria nazionale, fino al 2020, ultimo anno della segreteria di Bentivogli. A dicembre 2020 (precisamente il 14) c’è un episodio che lega la Cisl, Report e Ranucci. E qui le date sono importanti. A giugno 2020 Bentivogli (con cui lavorava Cianfoni) si dimette dalla segreteria nazionale della Cisl-Fim per contrasti con il gruppo dirigente Cisl di Annamaria Furlan e dell’allora segretario regionale della Calabria Luigi Sbarra. Dopo l’addio di Bentivogli, Cianfoni rientra nell’ente bilaterale dell’Artigianato. A dicembre dello stesso anno (2020) va in onda un’inchiesta durissima, dal titolo «Gli insindacabili», contro la Cisl firmata dall’inviata di Ranucci Claudia Di Pasquale.

Testimonianze e gole profonde vuotano il sacco sui maxi stipendi contro gli stessi dirigenti che pochi mesi prima erano stati al centro dello scontro con Bentivogli. Ranucci e Cianfoni, ai tempi dell’inchiesta sulla Cisl, già si conoscevano? E quale ruolo ha avuto la donna dei misteri sui segreti della Cisl? Soprattutto perché, secondo Lavitola, lei avrebbe anche svolto il ruolo di fonte del conduttore. Da quell’inchiesta ne scaturisce una causa civile contro Report.

Dopo la Cisl, Cianfoni approda poi a Fincantieri nella cerchia del direttore del personale Luciano Sale, nominato a maggio 2022, negli ultimi mesi del governo Draghi. La donna è una figura di peso anche in Finacantieri.

Con Ranucci il rapporto si consolida nel tempo, è una presenza fissa ai suoi spettacoli e avrebbe anche una funzione di «filtro» per incontri e contatti. In una dinamica che si regge su intermediari e mondi di mezzo, quanto è centrale anche la vicinanza della stessa Cianfoni a Lavitola?