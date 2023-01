Ecco la prova. La salvezza è grazie ai sieri

La Ue offre i vaccini, Pechino li rifiuta. Tutto prevedibile, quasi un gioco delle parti, eppure la vicenda è importante perché conferma tre convinzioni: che i vaccini sono politica estera con altri mezzi, per parafrasare Clausewitz. Che intrattenere rapporti con stati dispotici è sempre molto arduo. E infine che il Covid non è tramontato. Che i vaccini siano uno strumento di politica estera non lo scopriamo oggi, però ora sappiamo che essi, nati grazie al capitalismo occidentale, anglo-americano-tedesco, sono assai più efficaci dei cosiddetti «vaccini nazionali», utilizzati dai dispotismi orientali, russi e cinesi all'interno dei loro paesi e di quelli satelliti - e ricordiamo che, nel momento più buio della pandemia, ai tempi del governo Conte II, qualcuno si era mosso per rifilarli anche a noi italiani, assieme ai carri armati russi, che invece entrarono effettivamente nei nostri confini. Oggi però, grazie ai vaccini, in Occidente il Covid è quasi debellato e in ogni caso sotto controllo. Al contrario, la Cina appare come la grande sconfitta: dopo anni di chiusure militarizzate e danni all'economia, il regime è stato costretto a fare retromarcia di fronte alle proteste spontanee. Uno smacco per il comunismo cinese, il cui mito ha sempre puntato sulla capacità di dominare economicamente il mondo e al tempo stesso di mantenere una società «consensuale», anche se non democratica, anzi totalitaria. Un mito che, nei momenti oscuri, ha fatto breccia, e tutt'ora lo fa, nelle classi dirigenti e in certe sfere intellettuali e politiche occidentali. Ovvio che Pechino rispondesse picche all'invito della Ue. Questo avrebbe significato ammettere la disfatta e, last but not least, rompere il fronte della guerra in Ucraina. Naturalmente la propaganda cinese afferma che va tutto bene, il loro vaccino essendo assai migliore dei nostri. Ma la realtà sembra dire altro. E qui veniamo al secondo punto. Intrattenere rapporti con regimi che occultano la verità o meglio la fabbricano, non è operazione neutra, come qualcuno per molto tempo ha ingenuamente creduto. Quali sono i veri numeri dei contagi? In Occidente i media possono verificare e, nel caso, contestare, le versioni dei governi. In Cina no. Quindi bene ha fatto il governo a introdurre i controlli sui voli. Perché, ed è la terza convinzione, il Covid non è ancora finito. E, come dimostra l'esempio cinese, dall'epidemia si esce solo grazie ai vaccini.