Ecco tutti i Paesi che ci "bandiscono"

Molti Paesi hanno cambiato, considerata l'emergenza Coronavirus nel nostro Paese, le procedure per l'ingresso dei cittadini italiani. Ecco una panoramica

Stati Uniti

Vietati i voli in Iran e le zone del nostro Paese in cui si è diffuso il contagio del virus. I passeggeri in arrivo da Paesi ad alto rischio vengono controllati due volte.

Gran Bretagna, Irlanda e Lussemburgo

Tutti gli italiani che arrivano da Lombardia e Veneto sono invitati a stare in auto isolamento domiciliare per quattordici giorni, anche se non presentano sintomo alcuno legato Per tutti gli italiani che arrivano dal Nord è prevista la «quarantena» di 14 giorni se presentano «sintomi anche leggeri».

Germania, Estonia e Polonia

Chi arriva da Lombardia e Veneto deve prendere contatto con le autorità sanitarie locali.

Francia, Spagna, Grecia, Turchia, Irlanda, Russia e Croazia

Sconsigliate le vacanze o viaggi in Italia o nel Nord Italia.

Russia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Kenya, Grecia, Cipro, Croazia e Lituania

Previsti controlli sanitari a bordo degli aerei o dopo lo sbarco per chi viene dall'Italia. Chi presenta febbre viene isolato per due settimane in ospedale.

Turchia

Sospesi a tempo indeterminato di tutti i collegamenti aerei con l'Italia. I voli di Turkish Airlines da e per l'Italia sono cancellati dal 1° marzo.

Israele, Giordania, Libano, Palestina, Arabia Saudita, Bahrein, El Salvador, Mauritius, Turkmenistan, Iraq, Capo Verde, Giamaica, Antigua, Kuwait, Madagascar, Isole Figi e Seychelles,

Vietato alle compagnie aeree imbarcare passeggeri che siano stati in Italia nelle ultime due settimane. Per Mauritius divieto solo per chi proviene da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia. L'Arabia Saudita vieta l'ingresso anche ai musulmani provenienti dall'Italia in pellegrinaggio alla Mecca.

Cina, Taiwan, Hong Kong, India,

Quarantena precauzionale di 14 giorni chi viene dall'Italia.

Romania

Quarantena per chi arriva da Lombardia e Veneto.