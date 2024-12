L'oroscopo del 13 dicembre 2024 di Branko

ARIETE Le stelle di ieri non sono quelle di oggi, domani cambieranno ancora. Così devono cambiare le nostre previsioni, non vi è certezza sotto questo cielo… mentre certa è la Luna in Toro, vostro campo dei soldi, Marte sollecita Mercurio, voi siete in grado di svegliare il cane che dorme. Sarà il vostro profitto. Energie positive permettono anche una formidabile rincorsa in amore. Chi si negava fino a ieri, questo weekend non avrà difese, sarete ispirati da una fiabesca Luna piena.

TORO Non vi dovete sentire minacciati da concorrenti o colleghi. Accettate le sfide quando vengono lanciate. Siete protetti da due passaggi della Luna nel segno, oggi e domani, che manda una luce positiva anche come un augurio per il 2025. Venere, benché in posizione faticosa, fa pensare ad una bella conclusione di quest’anno, puntate sul guadagno, ci riuscirete. Richiamo di Marte verso le relazioni più intime, Luna prima di diventare piena vi riempirà di gioia.

GEMELLI Un giorno di lavoro intenso e costruttivo, ma c’è anche la possibilità di qualche contrasto, a causa dell’opposizione Sole-Mercurio. Domani arriva la Luna nel vostro segno, che cambierà fase domenica, indizio che vi aspetta un mese importante per la vita personale, attività e matrimonio. I progetti devono essere accuratamente organizzati. Caldissimo il trasporto in amore e arrivo della fortuna che splende alta in questo inverno.

CANCRO Pur senza pianeti nel segno, avete i vostri privilegi, grazie a ottimi influssi astrali che vi mandano segni amici, incisivi per la professione e affari, molto passionali per l’amore e buoni per la famiglia, interessanti per i viaggi e rapporti con il lontano. Luna in Toro vincente sotto ogni punto di vista, ricorda che il matrimonio è una cosa seria, bisogna pensarci prima. Annuncio di Venere: arrivederci a domenica prossima, amore.

LEONE Rigori invernali per il vostro segno estivo, non sono poche le situazioni da affrontare e da chiarire, nei rapporti privati e nella professione. Le nostre previsioni sono più favorevoli per le questioni finanziarie che non per l’amore, provocato da Venere in opposizione e oggi anche dalla Luna in Toro. Consigliamo ai coniugi un breve distacco, letti separati… Dopo un anno pazzesco, ora avete bisogno di relax.

VERGINE Ipertensione, causata dalla pressione di Sole-Mercurio. Congiunti in Sagittario. L’aspetto richiede un attento esame della situazione domestica, dovete controllare personalmente tutto, lavoro e affari, famiglia. Nettuno avverte di inganni possibili, oppure promesse non mantenute (anche da parte vostra). Luna in Toro invece è ottima per i contatti con il lontano, anche con l’estero, il futuro di tanti giovani sarà in altri paesi. Luna taurina è felicemente passionale.

BILANCIA Abbiamo tanti elementi che ci consentono di fare splendide previsioni per l’amore, non solo per i giovani ma anche per le persone di una certa età. La vostra Venere può impazzire da un momento all’altro, riscaldata da Marte e Giove, provocata dal sensuale Plutone e dall’imprevedibile Urano. Con tali favori planetari i nuovi amori avranno un sicuro futuro, in particolare le storie che sbocceranno sotto Luna piena in Gemelli, sabato e domenica. Auguri.

SCORPIONE Luna contro dal segno del Toro, per quando riguarda la salute dovete essere moderati nel mangiare e nel bere, i cibi troppo grassi e sostanziosi sono un veleno per voi. Non male invece quella goccia di veleno che sapete dare nelle vostre discussioni, ma vi state difendendo troppo teatralmente, la gente pensa che abbiate qualcosa da nascondere… E invece la nave di Nettuno naviga su questo azzurro mare che nasconde tanti tesori, da portare in superficie.

SAGITTARIO Tutto il giorno Luna transita in Toro, segno del vostro lavoro e quindi anche dei soldi. Mercurio, il messaggero delle stelle, è con voi, porterà buone notizie anche da lontano. Un grande fuoco che simboleggia la vostra intuizione, mette bene in vista il vostro talento. Ascesa professionale scontata, si potrebbe dire inevitabile. Marte e Venere uniti in un abbraccio sensuale: l’amore, improvviso, inatteso, folle, appassionato.

CAPRICORNO Ci sarà la Luna stasera? E che Luna! Diventa amorosa in Toro, che è anche il punto delle vostre fortune. Alle persone sole riserva sorprese incredibili, ma è chiaro che dovete scendere dalla montagna e avviarvi lungo la linea blu di Nettuno, incontri anche molto romantici. Cercate nuovi spazi per la vostra affermazione. Contestazioni nell’ambiente professionale e anche per le strade della città, ma voi potreste avere vantaggi.

ACQUARIO Anche oggi la Luna in Toro invita alla cautela nella salute e presenza in famiglia, figli e genitori, persone anziane. Notevole pressione sulla vita di coppia e sul matrimonio anche da parte di Marte, però la vostra Venere dice che certi fatti avvengono nella vita, anche una nuova possibilità di guadagno! Preparate il corpo e lo spirito per la Luna piena in Gemelli sabato e domenica, si prevedono scene turche e sesso verace.

PESCI Un eventuale mancato riscontro nelle finanze dipende forse dalle vostre richieste eccessive.

Tenete presente che siete nel mirino di un Mercurio “ladro”, e finché l’aspetto non cambia dovete mantenere un atteggiamento prudente e riservato. Per fortuna vostra, Nettuno è un faro che vi guida anche in mezzo alla tempesta, Luna in Toro fino a sera è così animata, corpulenta, vogliosa. Lasciatevi coccolare dall’amore, avete bisogno di tenerezza, poesia.