Dai trasporti alla scuola, disagi fino a stasera. Oggi la serrata Usb e domenica tocca ai voli

In un mese cruciale per i servizi come dicembre 15 scioperi sono troppi. Parola del ministro dei trasporti Matteo Salvini (foto). Come già accaduto per lo sciopero generale del 29 novembre, il vicepremier ha tentato la strada della precettazione anche per la serrata di oggi. Questa volta senza fortuna. Ed ecco che grazie al Tar si ritorna a parlare di sciopero di 24 ore, che interessa non soltanto i trasporti ma anche la scuola.

Ieri, intanto, hanno scioperato e manifestato (a Roma) gli autisti dei servizi Ncc cui hanno aderito anche quelli di Uber. Una protesta che nasce - spiegano - da «normative immotivatamente rigide» che a loro dire penalizzano «chi utilizza i servizi Ncc per necessità quotidiane, lavorative o per turismo».

Già ieri sera, poi, è iniziato il blocco delle linee ferroviarie del trasporto pubblico locale. Disagi, ritardi e soppressione di corse a causa dei lavoratori aderenti ai sindacati di base. La serrata, come ricorda anche il gruppo Ferrovie dello Stato in una nota, prosegue fino alle 21 di questa sera. I treni FS come quelli di Trenord possono subire cancellazioni e variazioni a causa della serrata dei dipendenti che aderiscono alle sigle autonome. Intanto si fermano, come già annunciato sempre da Usb, anche le linee di autobus, tram e metropolitane. Disagi quindi sono possibili a Roma dove è coinvolta la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati. Possibili disagi anche per linee regionali di Astral-Cotral. Durante lo sciopero avverte non sono garantiti- spiegano dall'Atac - i servizi di scale mobili, ascensori e montascale, così come il servizio di biglietteria.

In molte regioni le autolinee locali extraurbane hanno già annunciato la salvaguardia delle fasce di garanzia mentre a Milano lo sciopero potrebbe avere ripercussioni sul servizio Atm. Si ferma anche la Como-Brunate. Per andare all'aeroporto di Malpensa sarà possibile l'interruzione della linea ferroviaria, sostituiti da autobus. Nel capoluogo campano, poi, le funicolari di Mergellina, Centrale e Montesanto avranno come ultima corsa garantita le 9.20, col servizio che riprenderà con la prima corsa pomeridiana alle 13,20. L'impianto di Chiaia resterà chiuso: sarà attivo il servizio sostitutivo 128, rispettando le fasce di garanzia previste per i bus.

Anche il mondo della scuola viene interessato dallo sciopero. Le sigle che aderiscono ai sindacati di base infatti hanno indetto la serrata anche per il personale Ata e per quello docente delle scuole di ogni ordine e grado. Non soltanto. Oggi è prevista a Roma anche una manifestazione in concomitanza con lo sciopero generale. Un corteo composto da studenti, docenti, ricercatori e personale della scuola parte alle 9 da piazzale Tiburtino per raggiungere piazza Indipendenza. All'iniziativa è prevista, secondo i responsabili nazionali di Usb, la partecipazione di circa cinquemila persone.

Domenica poi sarà

la volta del comparto aereo dal momento che è in agenda uno sciopero di 4 ore dei controllori di volo e degli handlers aeroportuali. Ita Airways ha già annunciatola cancellazione di 37 voli tra nazionali e internazionali.