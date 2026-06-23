Effetto Trump: su la fiducia in Meloni

Giorgia Meloni vola al 40% di gradimento tra gli italiani dopo lo scontro con il presidente degli Usa, Donald Trump. I sondaggi premiano la premier italiana. A certificarlo è un sondaggio dell'Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. La fiducia degli italiani in Giorgia Meloni è risalita di 2 punti, dal 38% del mese di maggio al 40% odierno. Un balzo che promuove la strategia d'attacco messa in campo da Meloni e dal sottosegretario Giovanbattista Fazzolari.

Numeri che smentiscono gli attacchi del Tycoon che aveva accusato la leader di Fdi di essere in calo di popolarità. Il botta e risposta sembra aver risvegliato l'orgoglio nazionale. Un'iniezione di fiducia testimoniata anche dal video di Meloni con il quale risponde al presidente americano che ha raccolto milioni di condivisioni e apprezzamenti. Nel contempo, con un dato senza precedenti, la stima dell'opinione pubblica italiana nel presidente Trump è crollata in poco meno di 1 anno e mezzo dal 42 all'11%. È il trend certificato da Demopolis sugli ultimi 18 mesi, dall'elezione di Trump alla Casa Bianca sino ad oggi. I riflessi del Referendum e della situazione economica conseguente alla guerra in Medio Oriente avevano ridotto nelle ultime settimane la fiducia nella premier.

Lo scontro con il presidente americano - si legge sempre nella nota dell'Istituto di sondaggi - determina un'inversione di tendenza con una risalita di 2 punti della fiducia nelle ultime 48 ore. A beneficiarne è tutta la coalizione di centrodestra che risale nel gradimento. Nonostante il sostegno dell'opinione pubblica il capo del governo butta acqua sul fuoco e prova ad abbassare la tensione. "Lo scambio tra me e Trump non deve impattare sui rapporti del governo con gli Stati Uniti" avrebbe detto in Consiglio dei ministri. Dopo la burrasca in pubblica piazza seguita all'intervista del presidente americano con la La7 - che ha spazzato via in un secondo la narrazione del disgelo emersa dal G7 di Evian - la premier cerca quindi di calmare le acque e lo fa identificando un doppio binario. Da una parte c'è la "questione personale" tra lei e Trump, dall'altra deve però essere preservata la lunga storia di rapporti consolidati con gli Usa.

Anche la rete premia Meloni, bocciando Trump. Secondo un report elaborato, per Adnkronos, da Spin Factor, società leader in Italia nella consulenza strategica politico-istituzionale e nell'analisi dei dati, tramite Human, l'inquilino della Casa Bianca raccoglie tra gli italiani sui social un sentiment negativo record pari all'82%. Le emozioni prevalenti espresse dai nostri connazionali in rete sono: rabbia al 38%, tristezza 20%, preoccupazione 18%, disgusto 12%, ironia 12%. Rete e italiani si schierano dalla parte della presidente del Consiglio.

Un feeling immortalato dalle scene di sostegno viste due giorni fa alla festa degli Alpini in Friuli a Gemona. Meloni ha dichiarato nell'occasione: "Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale". La presidente chiama. Gli italiani hanno risposto sì. Meloni promossa. Trump bocciato. La sinistra ingoia il rospo amaro.