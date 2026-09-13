Fenix, torna il “Tempo del coraggio”: a Roma la quinta edizione della festa di Gioventù Nazionale

Torna la nuova edizione di Fenix, la festa di Gioventù Nazionale (giovanile di Fratelli d’Italia) e la cornice scelta per questa quinta edizione è ancora una volta il Laghetto dell’Eur a Roma, che dal 16 al 20 settembre accoglierà dibattiti, confronti, interventi istituzionali e momenti di aggregazione focalizzati sul tema principale della rassegna, intitolata “Il tempo del coraggio”. La chiusura è affidata a Giorgia Meloni.

Mercoledì 16

Ai saluti iniziali partecipano tra gli altri Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e Marco Silvestroni, presidente provinciale di Fratelli d’Italia. Contestualmente viene consegnato il “Premio Coraggio” all’associazione Rosso alla presenza del cofondatore Filippo Toni e dello stesso Francesco Rocca, con la moderazione dei dirigenti di Gioventù Nazionale Francesco Todde e Simone Forte. Alle 19 si tiene il momento tributo ad Anna Cece dal titolo “Non escludiamo il ritorno”, seguito alle 19:30 dall’intervista a Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. Alle 20 la tavola rotonda sulla storia della destra vede gli interventi di Gianfranco Fini, già presidente della Camera dei deputati, Giampiero Cannella, Sottosegretario di Stato alla Cultura, Alessandro Amorese, Capogruppo FdI in Commissione Cultura alla Camera, Massimo Milani, deputato, con la moderazione di Francesco Maria Todde. La prima giornata termina alle 21 con l’approfondimento sugli 800 anni di San Francesco a cui prende parte anche Lucio Malan, capogruppo FdI al Senato.

Giovedì 17

Giovedì 17 settembre si inizia alle 15 con il lancio del comitato pro-nucleare di Gioventù Nazionale, alla presenza di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Fausta Bergamotto, sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Paolo Trancassini, presidente regionale FdI, e Giampiero Joime, docente di economia dell’ambiente, moderati da Alessandro Balboni, Vicesindaco di Ferrara. Alle 16 il dibattito sul regime cinese ospita Thinlay Chukki, rappresentante del Dalai Lama in Europa centrale, Dolkun Isa, presidente del Congresso Mondiale Uiguro, Roberto Giachetti, Deputato di Italia Viva, e i Senatori di FdI Giulio Terzi di Sant’Agata e Andrea De Priamo, con la moderazione di Lorenzo Carlino. Alle 17:30 il Presidente del Senato Ignazio La Russa viene intervistato da Peter Gomez, direttore del sito de Il Fatto Quotidiano. Alle 18:30 la presentazione dei libri dedicati alla comunicazione vede gli interventi degli autori Tommaso Longobardi, già responsabile social di Giorgia Meloni, e Alexander Ross, affiancati dal Deputato Mauro Rotelli, dal Consigliere regionale del Lazio per Italia Viva Luciano Nobili e dall’autore tv Giovanni Marinetti, moderati da Italo Cirielli. Alle 20 il panel sulla violenza politica dagli anni ’70 riunisce lo storico Franco Cardini, il giornalista Giampiero Mughini, il Deputato e Presidente romano di FdI Marco Perissa, il consigliere regionale della Campania Gennaro Sangiuliano e il giornalista Francesco Storace, moderati da Matteo Malacrida. Alle 21:30 si svolgerà il confronto tra Giovanni Donzelli, Responsabile organizzazione di FdI, e Francesco Cancellato, Direttore di Fanpage.it, moderati da Andrea Piepoli.

Venerdì 18

La giornata di venerdì 18 settembre comincia alle 9:30 con l’assemblea degli amministratori locali, alle 12 si discute di voto fuorisede e alle 14 Raffaele Fitto, commissario europeo designato alla Politica regionale e di Coesione, dialoga con il conduttore tv Federico Quaranta, introdotto da Francesco Di Giuseppe, Vicepresidente di GN. Alle 15 il ministro della Cultura Alessandro Giuli conversa con Angelo Mellone, Direttore del Daytime Rai, moderati da Riccardo Ponzio, Presidente di Azione Studentesca. Alle 16 si tengono due incontri in contemporanea: la presentazione del volume “Piumini e catene” con l’autore Alessio Gallicola, la Vicecapogruppo di FdI alla Camera Augusta Montaruli, il Deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno e la giornalista Rai Ilenia Pietracalvina, moderati da Nicola Caruso; e l’apertura dello stand librario con Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione, la deputata Grazia Di Maggio e l’editore Daniele Dell’Orco, moderati da Alessandro Di Micco. Alle 17 il “Premio Coraggio” va a Sarvnaz Chitsaz, presidente della commissione donne del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, affiancata dal Senatore Marco Scurria, seguito dall’intervista alla reporter Cecilia Sala curata da Riccardo Combina. Alle 18 la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo viene intervistata da Mattia Rocco. Alle 19 la sessione sui media ospita i giornalisti Matteo Carnieletto e Ulderico De Laurentiis, Alberto Di Benedetto, Fabrizio Guacci, Massimiliano Zossolo del canale Welcome to Favelas e l’influencer Fashowopinion, moderati da Marco Gaetani di Radio Atreju. Sempre alle 19, il dibattito europeo vede la premiazione della scrittrice siriana Amani El Nasif e le relazioni di Marion Marechal, vicepresidente ECR, Nicola Procaccini, Co-presidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo, la deputata Sara Kelany, l’eurodeputato e portavoce GN Stefano Cavedagna e il giornalista Francesco Boezi. Alle 20 la discussione sul tema woke coinvolge il deputato Andrea Delmastro, il direttore del Secolo d’Italia Italo Bocchino e i giornalisti Filippo Facci e Roberto Parodi, moderati dal consigliere regionale lombardo Michele Schiavi; parallelamente si presenta il gruppo European Young Conservatives. La serata politica si conclude alle 21 con il panel sui social network che schiera Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, il conduttore tv Antonino Monteleone, l’editore Francesco Giubilei ed Edoardo Italia, Presidente del Consiglio Nazionale Giovani, con la moderazione di Roberta Salerno.

Sabato 19

La giornata di sabato 19 settembre parte alle 11 con il focus sul calcio italiano a cui partecipano Andrea Abodi, ministro dello Sport, Giovanni Malagò, presidente del CONI, e Andrea Antonioli della rivista Contrasti, moderati da Caterina Funel e introdotti da Alfonso Pepe. Alle 12:30 si sovrappongono due tavole rotonde: la prima sul ruolo dell’Europa con l’eurodeputato Carlo Fidanza, il deputato Francesco Filini, i giornalisti David Parenzo, Antonio Rapisarda e Francesco Semprini, insieme al politologo Alessandro Campi, moderati da Simone Forte; la seconda propone un dialogo tra il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al valor militare, moderati da Francesco Armone. Alle 14:30 il confronto sull’Ia schiera Daniele Capezzone, direttore de Il Tempo, i deputati Daniela Dondi e Andrea Mascaretti, Valeria Sandei, manager di Almaviva, i docenti universitari Stefano Salsano e Luigi Di Gregorio, e Carlo Filippi di Common Net, moderati da Matteo Chiu. Alle 15:30 il capogruppo FdI alla Camera Galeazzo Bignami risponde alle domande di Leonardo Minelli. Alle 16 la celebrazione di Marinetti coinvolge lo storico Giordano Bruno Guerri, il sociologo Guerino Nuccio Bovalino, il deputato Federico Mollicone e il responsabile comunicazione FdI Andrea Moi, moderati da Luca Babudieri. Alle 17 la sessione sui giovani si apre con le testimonianze dei content creator Alice Campagna, Emanuel Stoica e Antonio Torretti, per poi proseguire con il dibattito tra il filosofo Stefano Zecchi, lo psichiatra Antonino Tamburello e Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro, sotto la moderazione di Domenico Baldazzi e Giuseppe Palmisano. Alla stessa ora il dialogo sul turismo vede a confronto Gianmarco Mazzi, sttosegretario al Ministero della Cultura, e lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese, moderati dal Consigliere regionale toscano Matteo Zoppini. Alle 18:30 la tavola rotonda sulla missione in Libano riunisce il Generale Diodato Abagnara, comandante della divisione UNIFIL, Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, l’eurodeputato Paolo Inselvini, i giornalisti Nello Rega e Guido Giraudo, la reporter Greta Cristini ed Emanuele Buffolano per la Protezione Civile Modavi, moderati da Andrea Bartimoccia. Alle 19 il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli viene intervistato dal giornalista Alessandro Imperiali, mentre alle 20 Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa, interviene nel ricordo di Pino Rauti intervistata da Carlo Andreoli. In contemporanea si presenta il volume “L’inganno della cannabis” con l’autore e neurologo Rosario Sorrentino, Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno, i deputati Riccardo Magi e Carolina Varchi e i rappresentanti della Comunità Incontro, moderati da Alessio Sanfelici. La serata continua alle 21 con la proiezione del documentario “Noi siamo Giorgia” introdotto dal giornalista Ulderico De Laurentiis, seguito dal confronto che vede schierati i senatori Salvo Pogliese, Raffaele Speranzon e Giorgio Salvitti, e i Deputati Luca Sbardella, Marta Schifone e Ciro Maschio, moderati da Alessandro Nardone ed Ernesto Sica. Alle 22 spazio alla musica dal vivo con la tribute band degli 883.

Domenica 20

La rassegna si avvia alla conclusione domenica 20 settembre. A partire dalle 9:30 Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, confronta le proprie tesi sull’identità culinaria italiana con Peppone Calabrese, conduttore televisivo, con la moderazione del capogruppo FdI in Regione Toscana Chiara La Porta. Segue la testimonianza di Carla Masiello sul tema della memoria e della sicurezza sociale. L’evento volge al termine con le allocuzioni conclusive pronunciate da Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, e da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri.