Per l'esodo estivo Anas sospende l'83% dei cantieri

Meno cantieri sulle strade e più personale, grande impegno per una circolazione fluida e sicura, anche grazie all'informazione. È la Campagna "Estate Sicura 2026", presentata ieri nella sede Anas di Roma. Sarà chiuso o sospeso l'83% dei cantieri attivi, cioè 1.175, per far fronte all'ondata degli oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti dall'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, dal 20 luglio al 6 settembre su strade e autostrade. Il personale sarà aumentato a 2.500 tra tecnici e altri, in turnazione, oltre agli addetti di Sale Operative Territoriali e Sala Situazioni Nazionale, per il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24.

Per il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, il piano di Anas rappresenta "una scelta concreta, pensata per agevolare i flussi di traffico, ridurre i disagi per cittadini e turisti e aumentare i livelli di sicurezza lungo le strade". E l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, alla conferenza stampa nella sede di Roma, spiega: "Per l'avvio dell'esodo estivo vogliamo garantire una rete viaria sempre più sicura, efficiente e in grado di assicurare la migliore mobilità possibile ai milioni di cittadini che si metteranno in viaggio. C'è stata particolare attenzione alla rimozione o alla sospensione dei cantieri sulle principali strade e autostrade, per rendere gli spostamenti più agevoli e sicuri".

Il nuovo video spot per la sicurezza stradale, presentato in anteprima, raccomanda: "Quando sei alla guida, tutto può aspettare". Massimiliano Ossini, Ludovica Martino e Gian Marco Tognazzi interpretano tre profili di guidatori comuni nelle riprese realizzate al Centro di Guida Sicura ACI di Vallelunga. All'incontro partecipa appunto il Presidente dell'ACI Geronimo La Russa, con il Direttore generale di AISCAT e Presidente di PIARC Mondiale Emanuela Stocchi ed altri. La direttrice di Rai Isoradio, Alessandra Ferraro, spiega: "Bisogna cambiare le cattive abitudini al volante e mantenere alta l'attenzione, anche sulle strade di sempre. La nostra missione editoriale è di accompagnare chi viaggia, garantendo un'informazione tempestiva e costante, ma serve anche cultura della responsabilità" . E da oggi brevi pillole su Isoradio puntano a sensibilizzare gli automobilisti a una guida più consapevole.

Sottolinea Gemme: "Il primo presidio di sicurezza resta il comportamento di ogni utente della strada: rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni alla guida, non mettersi al volante in condizioni non idonee e utilizzare correttamente i dispositivi di protezione sono essenziali per prevenire gli incidenti".