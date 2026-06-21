Limiti e sanzioni sulla caccia. La legge non è lo "sparatutto"

di Lucio Malan*

Caro direttore, leggo l'appello di Vittorio Feltri a proposito del disegno di legge sulla caccia in discussione al Senato. Dato l'autore, non poteva che essere un pezzo coinvolgente e di alto profilo. Ma nella sostanza non è contro il disegno di legge di cui sono il primo firmatario, bensì contro la caccia in generale. Posizione rispettabile, ma i soli tre stati europei a vietarla sono San Marino, Principato di Monaco e Città del Vaticano, che sommati hanno una superficie pari a un cinquecentesimo di parchi e riserve naturali d'Italia, dove la caccia è vietata. Tutti gli altri stati europei la caccia la regolano perché sia compatibile con ambiente e biodiversità. Questa è la finalità della norma. Se fosse davvero "sparatutto" non l'avrei firmata e neppure la voterei, anche perché mai sono andato a caccia né ho intenzione di iniziare. Qualche spiegazione sui punti specifici sollevati nell'appello. I calendari venatori non saranno più ampi, ma stabiliti sulla base di dati scientifici, escludendo periodi critici, riproduttivi o migratori. Le uniche specie che diverranno cacciabili sono l'oca selvatica e il piccione, ma solo quando gli organi pubblici e scientifici competenti riscontrano pericoli per colture, igiene pubblica o altre specie. La caccia "con strumenti ottici e optoelettronici" è consentita solo nell'ambito della caccia di selezione degli ungulati, per aumentare la precisione del tiro, riducendo la sofferenza dell'animale e i rischi di incidenti. L'Italia ha una popolazione di cinghiali molto superiore a qualsiasi altro paese europeo, e tutti sappiamo che spesso entrano anche nelle grandi città creando pericoli di vario genere, ma è poca cosa rispetto ai danni che creano alle coltivazioni e ai pericoli per gli agricoltori, oltre a diffondere la peste suina africana, che crea gravi danni agli allevamenti di suini e alle nostre esportazioni. L'unico modo per impedire il loro ulteriore aumento è la caccia di selezione. Quanto ai richiami vivi, questo disegno di legge ne riduce di molto l'uso e prevede severe sanzioni. Non ci sarà alcuna autorizzazione a sparare sulle spiagge o in città. Non cambia assolutamente nulla su parchi e aree protette. La caccia con il silenziatore non è mai stata nel testo.

Il disegno di legge triplica le sanzioni penali e pecuniarie e aggiorna le norme a una realtà molto mutata dal 1992: i cacciatori sono passati da oltre un milione e 100mila a circa 300mila mentre i cinghiali si sono moltiplicati di cinque o sei volte. Detto questo, non si chiude la porta a ulteriori miglioramenti, tenendo conto degli autorevoli appelli, ma non è una legge "sparatutto".

* Capogruppo Fdi al Senato