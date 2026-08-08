Patrizia Reggiani ricoverata in terapia intensiva dopo un malore in vacanza: come sta Lady Gucci

Momenti di apprensione per Patrizia Reggiani. La 77enne, conosciuta anche come Lady Gucci per il matrimonio con Maurizio Gucci, è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale “Infermi” di Rimini dopo il malore accusato mentre si trovava in vacanza a Riccione. La donna si è sentita male durante una mattinata trascorsa sulla terrazza della suite dell’hotel in cui soggiornava ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni restano in prognosi riservata, anche se nelle ultime ore sarebbero emersi i primi segnali incoraggianti sulle sue condizioni di salute.

Il malore mentre prendeva il sole

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di lunedì, anche se solo oggi è stata diffusa la notizia. La Reggiani si trovava all’esterno della suite dell’albergo dove stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza sulla Riviera romagnola quando ha accusato un improvviso malessere. A prestarle il primo soccorso è stata l’assistente che era con lei, che ha immediatamente allertato il personale dell’hotel. In pochi minuti è intervenuto il 118 che, dopo le prime cure sul posto, ha disposto il trasferimento all’ospedale “Infermi” di Rimini. Da quel momento la 77enne è costantemente monitorata dall’équipe medica e ricoverata in terapia intensiva. Le cause dell’episodio sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi prese in considerazione vi sarebbe anche quella di una prolungata esposizione alle alte temperature e ai raggi del sole, ma al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sulle ragioni che hanno reso necessario il ricovero.

Il quadro clinico dopo il ricovero

Le condizioni di Patrizia Reggiani continuano a richiedere la massima attenzione da parte dei medici dell’ospedale riminese. La prognosi resta riservata e sulle sue condizioni viene mantenuto il massimo riserbo. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, tuttavia, il quadro clinico avrebbe mostrato un graduale miglioramento rispetto ai momenti immediatamente successivi al ricovero, pur rendendo necessario il proseguimento dell’osservazione.

Chi è Lady Gucci

Nata a Vignola, in provincia di Modena, il 2 dicembre 1948, è diventata una delle figure più note della cronaca italiana dopo il matrimonio, celebrato nel 1972, con l’erede della celebre maison Gucci. Dall’unione sono nate due figlie, Alessandra e Allegra. Per anni la coppia ha vissuto tra Milano, New York e altre capitali internazionali, frequentando gli ambienti dell’alta società e del mondo della moda. Il soprannome di “Lady Gucci” l’ha accompagnata per decenni, trasformandola in un personaggio noto ben oltre i confini del settore del lusso. Negli anni successivi alla separazione dal marito, il suo nome è rimasto però indissolubilmente legato alla vicenda giudiziaria che ha segnato la storia della famiglia Gucci.

La storia di Gucci, simbolo del Made in Italy

La storia della maison Gucci inizia nel 1921, quando Guccio Gucci fondò a Firenze una piccola azienda specializzata nella produzione di articoli da viaggio e pelletteria artigianale. Grazie alla qualità delle lavorazioni e a uno stile destinato a diventare iconico, il marchio è cresciuto fino a trasformarsi in uno dei simboli mondiali del lusso italiano. Nel corso dei decenni Gucci ha ampliato la propria attività arrivando a produrre abbigliamento, borse, calzature, accessori, gioielli e profumi, conquistando i principali mercati internazionali. Ancora oggi rappresenta uno dei marchi di lusso più influenti al mondo e una delle eccellenze del Made in Italy. Negli anni Ottanta e Novanta la famiglia Gucci fu però attraversata da profonde tensioni legate alla gestione dell’azienda. Nel 1993 Maurizio Gucci cedette l’ultima quota della società, sancendo l’uscita definitiva della famiglia dalla proprietà della maison. Oggi il marchio fa parte del gruppo francese Kering, mantenendo comunque in Italia il proprio cuore creativo e produttivo.

L’omicidio di Maurizio Gucci

Il nome di Patrizia Reggiani è legato anche a uno dei casi giudiziari più noti della storia italiana. Il 27 marzo 1995 Maurizio Gucci venne assassinato davanti al suo ufficio di via Palestro, a Milano. Dopo quasi due anni di indagini, gli investigatori individuarono Patrizia Reggiani come presunta mandante del delitto. Il processo attirò l’attenzione dell’opinione pubblica italiana e internazionale e si concluse con la condanna definitiva della donna a 26 anni di reclusione. Dopo aver scontato circa diciassette anni di carcere, Reggiani ottenne prima l’affidamento ai servizi sociali e successivamente tornò in libertà. Ancora oggi il delitto Gucci viene ricordato come uno dei casi di cronaca nera più celebri degli ultimi decenni.

Dal caso di cronaca al film con Lady Gaga

L’interesse intorno alla vicenda della famiglia Gucci è tornato a crescere nel 2021 con l’uscita del film House of Gucci, diretto da Ridley Scott e tratto dal libro The House of Gucci della giornalista Sara Gay Forden. Nella pellicola Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani, mentre Adam Driver veste i panni di Maurizio Gucci. Il film, candidato agli Oscar per il miglior trucco e acconciatura, ha riportato la vicenda al centro dell’attenzione internazionale, facendo conoscere alle nuove generazioni una delle storie più controverse che hanno coinvolto una delle più celebri famiglie dell’imprenditoria italiana.